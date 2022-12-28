Сайгин Ялчин: "Я - тот, кто ищет неогранённый алмаз"

Сайгин Ялчин - основатель и генеральный директор компаний SellAnyCar.com и Carnab.com, штаб-квартиры которых расположены в Дубае.

Он изучал бизнес в Германии, Мексике и США, довольно рано разглядев возможность развивать онлайн-коммерцию в ОАЭ. Сайгин переехал в Дубай в возрасте 24 лет. "Уровень пользования интернетом рос в геометрической прогрессии, люди всё больше выходили в сеть, но не совершали сделки онлайн", - вспоминает предприниматель.

В 2009 году Сайгин открыл интернет-магазин модной одежды под названием Sukar.com, который был приобретен Souq.com, который в свою очередь позже приобрёл Amazon. Однако он не стал почивать на лаврах своего первого предприятия в Дубае.

Я считаю, что есть два типа предпринимателей: один находит неогранённый алмаз, другой превращает его в бриллиант. Мне нравится искать новые бизнес-модели Сайгин Ялчин основатель carnab.com и sellanycar.com

Когда Сайгин пытался продать свой автомобиль по объявлению, то констатировал, что этот процесс может занять несколько недель. Он заинтересовался бизнес-моделями, разработанными для решения этой проблемы. "Создание бизнеса не обязательно означает, что вы должны быть изобретателем, вы просто должны быть лучшим разработчиком, реализатором бизнеса, который начинает работать в других частях света", - сказал Сайгин Ялчин в интервью Euronews.

Именно так и поступил Сайгин, когда основал сайт SellAnyCar.com и предложил купить автомобиль любого продавца за 30 минут по справедливой цене. "SellAnyCar.com оказался удивительно успешным с первого же месяца. Наш доход за первые 30 дней превысил полмиллиона долларов (470 000 евро)", - рассказывает Сайгин.

Столь быстрый успех принес свои проблемы, поскольку Сайгину пришлось покрывать оборотный капитал, необходимый в период между покупкой и перепродажей автомобиля. "Члены моей команды, покупая автомобиль, уже обзванивали автодилеров, чтобы узнать, за сколько они купят эту машину. Так я понял, что они проводят что-то вроде аукциона", - говорит он. Команда развила идею и создала цифровой рынок, где более двадцати пяти тысяч компаний участвуют в торгах по продаже автомобилей на SellAnyCar.com. Сегодня его компания превратилась в крупнейшую онлайн-сеть по торговле подержанными автомобилями в странах Персидского залива.

Постоянно находясь в поиске новых предпринимательских идей, Сайгин недавно запустил Carnab.com - сайт, который продаёт онлайн подержанные автомобили напрямую потребителям. "Сегодня только 1% подержанных автомобилей продается онлайн. Мы считаем, что в ближайшие 5-10 лет эта цифра составит 50%, и именно тогда мы воспользуемся своим выгодным положением", - объясняет он.

Считая, что экосистема Дубая в значительной степени способствовала успеху его бизнеса, Сайгин теперь инвестирует в успех других предпринимателей города. "Мне нравится наблюдать за ростом компаний, я хочу быть частью этого процесса в качестве инвестора, особенно на начальных этапах, когда предприниматели только начинают добывать необработанный алмаз", - говорит он.