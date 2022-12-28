English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Тематические серии

Сайгин Ялчин: "Я - тот, кто ищет неогранённый алмаз"

Access to the comments Комментарии
 Gorkem Sifael
Сайгин Ялчин: "Я - тот, кто ищет неогранённый алмаз"
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai

Сайгин Ялчин - основатель и генеральный директор компаний SellAnyCar.com и Carnab.com, штаб-квартиры которых расположены в Дубае.

Он изучал бизнес в Германии, Мексике и США, довольно рано разглядев возможность развивать онлайн-коммерцию в ОАЭ. Сайгин переехал в Дубай в возрасте 24 лет. "Уровень пользования интернетом рос в геометрической прогрессии, люди всё больше выходили в сеть, но не совершали сделки онлайн", - вспоминает предприниматель.

В 2009 году Сайгин открыл интернет-магазин модной одежды под названием Sukar.com, который был приобретен Souq.com, который в свою очередь позже приобрёл Amazon. Однако он не стал почивать на лаврах своего первого предприятия в Дубае.

Я считаю, что есть два типа предпринимателей: один находит неогранённый алмаз, другой превращает его в бриллиант. Мне нравится искать новые бизнес-модели
Сайгин Ялчин
основатель carnab.com и sellanycar.com

Когда Сайгин пытался продать свой автомобиль по объявлению, то констатировал, что этот процесс может занять несколько недель. Он заинтересовался бизнес-моделями, разработанными для решения этой проблемы. "Создание бизнеса не обязательно означает, что вы должны быть изобретателем, вы просто должны быть лучшим разработчиком, реализатором бизнеса, который начинает работать в других частях света", - сказал Сайгин Ялчин в интервью Euronews.

Именно так и поступил Сайгин, когда основал сайт SellAnyCar.com и предложил купить автомобиль любого продавца за 30 минут по справедливой цене. "SellAnyCar.com оказался удивительно успешным с первого же месяца. Наш доход за первые 30 дней превысил полмиллиона долларов (470 000 евро)", - рассказывает Сайгин.

Столь быстрый успех принес свои проблемы, поскольку Сайгину пришлось покрывать оборотный капитал, необходимый в период между покупкой и перепродажей автомобиля. "Члены моей команды, покупая автомобиль, уже обзванивали автодилеров, чтобы узнать, за сколько они купят эту машину. Так я понял, что они проводят что-то вроде аукциона", - говорит он. Команда развила идею и создала цифровой рынок, где более двадцати пяти тысяч компаний участвуют в торгах по продаже автомобилей на SellAnyCar.com. Сегодня его компания превратилась в крупнейшую онлайн-сеть по торговле подержанными автомобилями в странах Персидского залива.

Постоянно находясь в поиске новых предпринимательских идей, Сайгин недавно запустил Carnab.com - сайт, который продаёт онлайн подержанные автомобили напрямую потребителям. "Сегодня только 1% подержанных автомобилей продается онлайн. Мы считаем, что в ближайшие 5-10 лет эта цифра составит 50%, и именно тогда мы воспользуемся своим выгодным положением", - объясняет он.

Считая, что экосистема Дубая в значительной степени способствовала успеху его бизнеса, Сайгин теперь инвестирует в успех других предпринимателей города. "Мне нравится наблюдать за ростом компаний, я хочу быть частью этого процесса в качестве инвестора, особенно на начальных этапах, когда предприниматели только начинают добывать необработанный алмаз", - говорит он.