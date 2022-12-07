Prototypes for Humanity: изобретения, которые могут спасти мир

На выставке Prototypes for Humanity в Дубае молодые новаторы представили изобретения, которые направлены на создание более устойчивой и экологически чистой среды обитания. Речь идёт о решении конкретных проблем в самых разных уголках планеты.

Загрязнение пластиком – проблема планетарного масштаба.80% пластика попадает в океан из рек. В Германии, кажется, знают, как помочь океанам – компания Plastic Fischer разработала недорогой речной барьер "Trashboom". Система поплавков улавливает мусор на раннем этапе, это обходится в 300 раз дешевле, чем операция по сбору тонн пластика в открытом море.

Вот что говорит Мориц Шульц, соучредитель и советник по дизайну компании Plastic Fischer: "Мы начали тестировать продукт в Юго-Восточной Азии, в Индонезии. Мы пробыли там восемь месяцев, совершенствуя систему "в полевых условиях", ведь у нас не было предварительных данных об эффективности барьера. А теперь мы занимаемся масштабированием – применяем эту модульную конструкцию в Индии. Мы установили 30 барьеров в шести разных местах, 60 штатных сотрудников заняты утилизацией отходов. Уже собрано около 340 тонн пластиковых отходов".

Среди участников мероприятия был также юный филиппинский изобретатель Александр Винеке, переживший тайфун в девятилетнем возрасте. Он разработал стул Noah, способный конвертироваться в плавучее средство. Подобно оригами, стул (как будто из школьной столовой) менее чем за минуту превращается в спасательный плот!

"После стольких лет мы в праве ожидать, что человечество наконец-то научилось справляться с наводнениями, но проблема по-прежнему стоит остро. Тогда я подумал: давайте хотя бы поможем тем, кто находится в самом уязвимом положении. Люди могут утонуть, есть также угроза поражения электрическим током и многие другие проблемы, связанные с наводнениями", – говорит дизайнер.

Ещё одна проблема нашей планеты – переработка и утилизация отходов. В Бурунди, в Восточной Африке, остатки урожая бананов ожидает вторая жизнь – из них делают многоразовые сумки. Это решение входит позволяет бороться с загрязнением окружающей среды и изменением климата, повышая ценность банановых плантаций и создавая рабочие места для местной молодежи.

Джолис Ндувимана, основатель компании Warrior Eco-Green Enterprise (Wege): "90% населения Бурунди занимается сельским хозяйством. После сбора урожая на банановых фермах остается много отходов, вот что нас интересует! Мы сотрудничаем со многими кооперативами, а также индивидуальными фермерскими хозяйствами – их порядка 90. Мы собираем сырьё за символическую плату, а затем мы производим экологичные сумки".

Организаторы выставки также проводят конкурс с общим призовым фондом 100 тысяч долларов, которые делят между собой победители в четырёх категориях.

Тадеу Бальдани Каравьери, директор Prototypes for Humanity: "Прорывные научные исследования и разработки достойны награды. Мы хотим отметить технологичные проекты, которые нетрудно масштабировать в самых разных регионах. Публике интересно открыть для себя что-то новое, а студенты и юные изобретатели из 45 стран могут обзавестись важными контактами – познакомиться с инвесторами, государственными структурами и частными игроками, которые хотят предоставить доступ к инновациям тем сообществам, тем социальным категориям, для которых они были созданы!"

Один из победивших проектов – холодильник на солнечной энергии AkoFresh, который был установлен прямо в поле для хранения свежесобранных фруктов и овощей в Гане. Из-за неэффективных цепочек поставок страны к югу от Сахары теряют порой более трети своей продукции. Холодильные камеры с солнечными панелями позволят увеличить сезонный доход фермеров, поскольку они продлевают срок хранения скоропортящихся культур примерно с пяти до 21 дня. Они также помогут сократить выбросы парниковых газов.

Некоторые из этих новшеств уже применяются, некоторые ещё будут совершенствоваться. Так или иначе многие участники выставки ещё заставят о себе говорить.