Фукусима готовится к сбросу воды с АЭС в океан

Через 11 лет после катастрофы жители Фукусимы мобилизуются для восстановления своего региона. Что касается властей, то они сталкиваются с проблемой воды. Сброс очищенной воды в море запланирован на следующий год.

Вода, которая соприкасалась с топливом, стала радиоактивной. Отфильтрованная на этом заводе на электростанции, она хранится в этих резервуарах, которые достигнут своей максимальной вместимости в 2023 году. Вода дезактивирована почти от всех радиоактивных веществ, кроме трития, который от нее неотделим.

Такахиро Кимото, заместитель начальника участка, TEPCO:"Очищенная вода будет смешана с морской для разбавления. После разбавления она будет сбрасываться в море на расстоянии одного километра по туннелю".

Тритий - малоопасный радиоактивный элемент.

Жан-Кристоф Гариэль, заместитель директора Института радиологической защиты и ядерной безопасности: "Характеристики трития, который будет сброшен на Фукусиме, схожи с теми, которые сбрасывают атомные электростанции по всему миру".

Информация, которая не ускользнула от внимания рыбаков Фукусимы, обеспокоенных качеством морской воды.

Тэцу Нодзаки, председатель Федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима: "Существует очень маленькая вероятность того, что это будет иметь последствия для здоровья, но большой страх - это плохая огласка. Мы получаем объяснения от правительства уже более 10 лет и не нашли никаких ошибок, поэтому мы ценим их разъяснения".

Лоренс Александрович, Euronews: "Репутация продукции Фукусимы, как вы поняли, волнует рыбаков и жителей префектуры. Местные жители очень гордятся своим регионом, возможно, потому, что им удалось мужественно восстановиться после этой катастрофы. Среди них - господин Ватанабэ.

Господин Ватанабэ, вы часто приходите сюда на рыбный рынок?"

Тацуя Ватанабэ, ресторатор: "Да, я прихожу покупать рыбу каждый день, здесь прекрасная рыба".

Тацуя Ватанабэ без страха готовит продукты из Фукусимы.

Из порта ресторатор отправляется за овощами на рынок, где пополняет свои ежедневные припасы. Повар и фермер активно участвуют в восстановлении своего региона, между ними завязалась крепкая дружба.

Нагатоси Сираиси, фермер: "Я считаю, что мне очень повезло в том, что сразу после катастрофы я встретил местного шеф-повара, которому доверял. Он и его друзья-повара, а также я со своей сетью фермеров стали движущей силой для создания совместного проекта. Заставить людей захотеть вернуться в Фукусиму, чтобы они могли здесь есть хорошую еду, я думаю, это первый шаг к восстановлению".

Сегодня вечером мы отправились в ресторан Тацуи Ватанабэ, который он вновь открыл в Иваки, своем родном районе, воодушевленный постоянными клиентами.

Тацуя Ватанабэ: "С самого начала ходило много ложных слухов. Друзья друзей говорили, что там водится деформированная рыба. Я убеждал их, что это не так. Я провел тесты и постепенно начал предлагать больше местной продукции. Если в апреле произойдет сброс очищенной воды, я буду продолжать использовать рыбу из Иваки".

Местные продукты подвергаются жесткому контролю - в соответствии со стандартами, более строгими, чем стандарты Всемирной организации здравоохранения.