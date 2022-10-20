Заглядывая в будущее: революционные технологии на GITEX 2022 в Дубае

Летающие автомобили и собаки-роботы, совещания в метавселенной и автопилотируемые такси – вот лишь некоторые из технологий, которые были представлены в начале этого месяца на выставке информационных технологий GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) в Дубае. За 42 года существования GITEX превратился из нишевого салона в представительное мировое событие, привлекающее 5000 компаний из 90 стран.

"На сегодняшний день GITEX – крупнейшее технологическое шоу в мире, это свидетельство успехов, которых могут добиться Дубай и Арабские Эмираты в целом, когда они сосредоточены на развитии какого-то сектора. Мы действительно уделяем большое внимание технологиям, мировые игроки приезжают на GITEX в надежде не только найти покупателей из разных стран, но и выйти на рынок ОАЭ," – говорит Омар Аль Олама, министр по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и системы удалённой работы.

Выставочная площадь выставки, разместившейся во Всемирном торговом центре Дубая – около 200 000 м² , это почти 33 футбольных поля.

АЭРОМОБИЛИ И ТАКСИ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ

Одним из самых ярких аттракционов для посетителей стал двухместный летающий автомобиль. Футуристический китайский прототип Xpeng X2 сделан из углеродного волокна и может перевозить двух пассажиров, не выделяя при этом углекислого газа. Он разработан для перемещения по городу, на малой высоте, максимальная скорость полета составит 130 км/ч.

Энг Лю Синьин, старший научный сотрудник по аэрокосмической технике компании XPENG AEROHT: "Мы начали с разработки небольших коптеров, так мы набирались опыта. Постепенно аэромобиль увеличился в размерах и стал больше соответствовать требованиям безопасности. Для выхода на этот этап у нас ушло 8 лет. Я думаю, нам нужно ещё 2 или 3 года для того, чтобы запустить продажи и начать работать над новым поколением".

Но если вы предпочитаете передвигаться по земле, возможно вас заинтересует такси на автопилоте, которое презентует Управление дорог и транспорта Дубая. Работа над автомобилем вскоре будет завершена, ожидается, что к концу следующего года тысячи таких машин станут привычным зрелищем на улицах Дубая.

"Мы собираемся протестировать их в разных районах города. Мы запускаем карты высокой чёткости для некоторых районов Дубая. Прогулочная зона Джумейра станет таким полигоном, где будут тестироваться эти автомобили, оснащённые самыми современными технологиями. Это лазерный радар, а также камера с углом обзора 360°, которая обеспечивает полную видимость вокруг автомобиля во время его движения по улицам," – говорит Халед Алавади, директор по транспортным системам.

ДО ВСТРЕЧИ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ

На технологическом шоу в Дубае всё устремлено в будущее. Компания Engineered Arts представила роботов-гуманоидов.

В этом году упор также делается на развитие метавселенной.

Ули Станке, MCH Global: "В первую очередь мы являемся экспериментальным маркетинговым агентством, наши бренды и клиенты всё дальше и дальше продвигаются в сторону цифровых технологий, в частности, виртуального пространства, и мы решили помочь им в этом процессе. Поэтому мы разработали иммерсивное пространство Arcadia, которое представляет собой пробную концепцию метавселенной, помогающую брендам и маркетологам понять возможности этой новой среды".

Фонд TRMW Foundation, расположенный в Люксембурге, представил на GITEX свой новый видеосервис под названием Room. Продукт создает видеозвонки в стиле Zoom с 3D-технологиями. Пользователям не нужно загружать приложение. Room работает через браузер и позволяет одним щелчком мыши проводить встречи в метаверсе.

Стефани Паломино, генеральный директор и директор по продукции: "Room позволяет общаться с людьми в интернете так, как будто это происходит вживую. По сути, мы боремся с таким феноменом, как усталость от видеоконференций. Нашим пользователям нравится работать вместе в цифровом пространстве".

В этом году на GITEX собралось рекордное количество гостей. Их объединяет увлечение высокими технологиями, призванными сделать наше будущее более комфортным.