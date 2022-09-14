ЧМ в Катаре-2022: обратный отсчёт начался

Добро пожаловать в "Биржу идей", я Гай Шон, а это наш специальный выпуск о Чемпионате мира по футболу, который состоится в Катаре в 2022 году. Мы ведем обратный отсчёт до крупнейшего в мире футбольного первенства, которое впервые в истории пройдет на Ближнем Востоке.

Мы побеседуем с президентом ФИФА Джанни Инфантино и Нассером Аль-Хатером – главным организатором чемпионата мира в Катаре о том, что означает проведение подобного мероприятия для экономики страны.

Мы узнаем от шейхи Алануд Аль-Тани, заместителя главного организатора чемпионата и безнес-директора Катарского финансового центра о том, как мировое первенство по футболу поможет эмирату заключить больше сделок.

До Чемпионата мира по футболу 2022 года осталось меньше ста дней. Уже подготовлена сцена для одного из крупнейших спортивных событий в мире, которое пройдет прямо здесь, в Катаре. По стране прокатилась волна ликования, когда Катар в 2010 году выиграл заявку на проведение соревнований. С тех пор власти не теряли времени.

Эмират потратил 220 миллиардов долларов на строительство инфраструктуры мирового класса, включая дороги, сеть общественного транспорта, отели и спортивные сооружения. Матчи будут проводиться на восьми высокотехнологичных стадионах, обеспечивающих зрителям максимальный комфорт.

Ожидается, что 1,5 миллиона болельщиков посетят Катар во время этого исторического события, что даст толчок развитию туризма и индустрии общественного питания. В Катаре надеются, что Чемпионат мира по футболу привнесёт 20 миллиардов долларов в экономику страны в краткосрочной перспективе. При этом преимущества от созданной инфраструктуры сохранятся на десятилетия.

Мы встретились с Нассером Аль-Хатером, генеральным директором Чемпионата мира по футболу в Катаре, и расспросили его о том пути, который проделала страна, чтобы принять главное футбольное первенство:

Последние 12 лет были очень напряжёнными для экономического развития, которое подстегнул и ускорил чемпионат мира по футболу. Но также, как вы знаете, в этом мега-генеральном плане развития с 2008 года мы уделяем особое внимание выгодам от сделанных вложений в течение последующих 20 лет Нассер Аль-Хатер генеральный директор Чемпионата мира по футболу в Катаре

Мы также поговорили с президентом ФИФА Джанни Инфантино о готовности Катара принять у себя футбольное первенство мега-класса:

Я никогда не видел, чтобы принимающая сторона была настолько готова к мероприятию заранее: все стадионы сданы, реализация инфраструктуры, в плане отелей и дорог, практически завершена. Так что Катар готов, ФИФА готова и весь мир готов. После непростого периода, связанного с пандемией и прочим, нам действительно нужно снова собраться вместе Джанни Инфантино президент FIFA

Шейха Алануд Аль-Тани, заместитель главного организатора чемпионата и бизнес-директор Катарского финансового центра, уверена, что футбольное первенство-2022 войдёт в историю, принеся Кубок мира на Ближний Восток, обратив внимание всей планеты на Катар и регион в целом.

Гай Шон: - Большое спасибо, что присоединились к нам, шейха Алануд. Катар вынашивает амбиции стать крупным игроком на мировой арене. Как, по вашему мнению, чемпионат мира поможет достичь этой цели?

На мой взгляд, успешное проведение чемпионата мира по футболу продемонстрирует, что спортивная индустрия Катара - это класс. У Катара есть уникальная возможность заявить о себе на международной спортивной арене, а также на международной деловой и экономической сцене.

Чемпионат мира - лишь одно отдельно взятое отражение масштабных усилий. Я лично уверена, что гости увидят страну, которая быстро превращается в глобальный центр устойчивого развития. Компании, которые хотят изменить мир, признают этот факт, считая Катар наиболее оптимальным местом Шейха Алануд Аль-Тани замгенерального директора ЧМ-2022 и бизнес-директор Катарского финансового центра

Финансовые обязательства Катара по созданию инфраструктуры, способной принять такое суперсобытие, как Чемпионат мира по футболу, дали толчок многим компаниям, особенно в области спортивных технологий.

Одна из них - катарская Sponix Tech, которая представляет технологию иммерсивного воспроизведения и виртуальную рекламу во время матчей. Всего за два года компания стала партнером Кубка арабских государств ФИФА и английской Премьер-лиги. Наш корреспондент Лайла Хумайра рассказывает подробнее:

Волнение растет, так как стартовал обратный отсчёт до Чемпионата мира по футболу в Катаре. SponixTech стремится быть везде, где есть спорт. Но помимо матчей этого года, их цель - стать одной из ведущих компаний в мире спортивной рекламы. Рассматривается возможность заключения сделок с другими крупными спортивными лигами, включая теннисные турниры и даже NBA.

Если вы видели такие ролики или рекламные щиты во время футбольного матча, скорее всего, это работа катарской фирмы SponixTech.

Уникальность предлагаемого нами решения заключается в том, что мы используем широковещательные каналы на облачных серверах и отправляем один, пять или десять различных фидов обратно вещателю в нужном порядке менее чем за 2 секунды. Сейчас мы работаем с ведущими, топовыми именами отрасли, и это не ограничивается только футболом. Мы также сотрудничаем с ATP, организующей теннисные соревнования Мохаммед Али Абаспур орснователь и генеральный директор SPONIX TECH

Стремление Катара инвестировать в спортивную инфраструктуру для проведения Чемпионата мира по футболу, несомненно, послужило толчком для развития компании. SponixTech может считать себя относительно молодым стартапом, но благодаря его выигрышной стратегии, компанию ждет блестящая перспектива стать крупным игроком в своей области.

Ну и теперь мы добавили Кубок мира в нашу постоянную рубрику "Бизнес за 60 секунд". Засекайте время!

Чемпионат мира по футболу 2018 года принес ФИФА 5,4 миллиарда долларов дохода. Это на 16 % больше, чем в 2014 году. Но, будучи некоммерческой организацией, ФИФА вкладывает большую часть доходов обратно в развитие футбола. В 2018 году в футбольные программы было напрямую инвестировано 4,3 миллиарда долларов.

Во время предыдущего чемпионата мира ФИФА получила более 3 миллиардов долларов от лицензионных прав на телевизионные и эфирные трансляции. Популярность футбола во всем мире подогрела жесткую конкуренцию среди глобальных вещателей. FOX выиграл тендерную войну с конкурирующим ESPN, заключив с FIFA сделку на 400 миллионов долларов на телевизионные права до чемпионата мира этого года.

Расходы на рекламу и маркетинг вокруг Кубка мира в этом году достигнут рекорда, считают эксперты. Они утверждают, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в Катаре в преддверии Рождества и Нового года, способен предоставить брендам невиданный возможности.

Итак, после 12 лет подготовки внимание всей планеты приковано к Катару, который в ноябре примет Чемпионат мира по футболу-2022. Подготовлена сцена для того, что обещает стать не только историческим событием для региона, но и дать прибыльный толчок экономике Катара на годы вперед.