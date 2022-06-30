Роботы в Дубае: от доставки товаров до медицины

Дубай позиционирует себя в качестве города будущего, который стремится стать одним из главных технологических хабов в мире, где роботы будут играть всё более важную роль. Искусственный интеллект и быстро развивающаяся робототехника уже влияет на ряд жизненно важных отраслей в Эмиратах: от промышленности и хирургии до безопасности и доставки товаров.

"Дубай шёл по этому пути последние 20 лет, развивая цифровые услуги для повышения качества жизни горожан. И благодаря высокому уровню инфраструктуры теперь мы действительно можем начать извлекать выгоду из присутствия роботов в нашей жизни," – поясняет Халифа аль Кама, директор Dubai Future Foundation.

ИННОВАЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Здравоохранение – это одна из отраслей, которая уже сейчас опирается на робототехнику. Первый врач-уролог в Эмиратах, овладевший технологией робот-ассистированной хирургии, в настоящее время использует роботизированную систему четвертого поколения, разработанную специалистами NASA. Da Vinci считается самой передовой хирургической системой на рынке медицинских технологий.

Доктор Ясер Саиди из госпиталя Дубая рассказал Euronews, что преимущество системы Da Vinci в том, что она помогает хирургу выполнять сложные операции без необходимости делать большие разрезы, как это предполагает классический метод хирургии: "У лапароскопии и роботизированной хирургии много преимуществ: более короткие сроки пребывания пациента в стационаре, малая травматичность и меньшая кровопотеря, быстрое восстановление после операции. Полученный эффект усиливается благодаря применению роботизированной системы. Таким образом, естественным развитием лапароскопической хирургии стала хирургия роботизированная, и большинство хирургов постепенно переходят на новую методику".

В компании DG World рано осознали, какие возможности для бизнеса открываются благодаря переходу промышленного сектора к автономным системам. Здесь разрабатывает беспилотные транспортные средства для доставки грузов, а также роботы-манипуляторы.

Среди пользующихся успехом товаров – автономная роботизированная собака, которую криминалисты применяют для исследования места преступления или для получения данных из зон повышенного риска. Робот может функционировать в разных зонах, подниматься по лестнице, передвигаться и адаптировать своё поведение в зависимости от заданных задач. По словам генерального директора компании Маттиаса Краузе, эти технологии прошли все испытания и опытные работы, и готовы покорять рынки: "У нас есть клиенты, интересующиеся, например, мониторингом уровня радиации на атомных электростанциях. Это позволяет уберечь работников от облучения. Наши роботы могут также использоваться при ведении спасательных работ. Рухнуло здание, вспыхнул пожар, вместо того, чтобы рисковать человеческими жизнями, на помощь могут прийти роботы."

"СОЗНАТЕЛЬНЫЙ" ГОРОД

Arious Holding выводит робототехнику и искусственный интеллект на новый уровень благодаря созданию умной городской среды. Проект Singularious призван изменить урбанизм будущего – это первый в мире "сознательный" город. Председатель правления Крис Робертс уверен, что от работы его группы зависит то, как мы будем строить дома, как и где мы будем жить и работать: "_Будет чрезвычайно интересно жить в среде, в которой люди, инфраструктура и сама природа будут производить данные, а их обработка будет делать нашу жизнь лучше. _Это покрывает многие технические аспекты от здравоохранения до переработки мусора, это также соотносится с вовлечением бизнеса в решение экологических, социальных и управленческих проблем".

БУДУЩЕЕ ЗА РОБОТАМИ И ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

"Преимущество Дубая в том, что большинство местных жителей рады взаимодействовать с технологиями и, в частности, роботами. Мы получаем обратную связь, и это очень ценно. Я думаю, нужно рассматривать роботов в качестве инструментов, ведь они таковыми и являются. Они просто немного сложнее и могут делать для нас чуть больше, чем мы привыкли," – говорит Халифа аль Кама из фонда Dubai Future Foundation.

Роботы быстро становятся частью нашей повседневной жизни, и, кажется, что Дубай обладает всей необходимой экосистемой высоких технологий, а его жители уверены, что будущее – за развитием робототехники.