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Бизнес и технологии

Шольц: "Путин не выиграет войну"

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Олаф Шольц - главный гость заключительного дня Всемирного экономического форума в Давосе, 26 мая 2022 г.
Олаф Шольц - главный гость заключительного дня Всемирного экономического форума в Давосе, 26 мая 2022 г.   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Главным гостем заключительного дня Всемирного экономического форума в Давосе стал канцлер Германии Олаф Шольц. От него ждали реакции на призыв Украины увеличить поддержку, в ответ Шольц заявил, что "убеждён: Путин не выиграет войну", не в последнюю очередь "благодаря впечатляющему сопротивлению украинской армии и населения".

Комментируя блокаду черноморских портов, экс-директор Международного торгового центра и помощник генсека ООН Аранча Гонсалес Лайя заявила: "Последствия турбулентности, которую вызвало российское вторжение, ощущаются далеко за пределами Украины, России и европейского континента. Они ощутимы по всему миру. После продовольственного кризиса 2008 года цены на продукты питания снова достигли рекордного уровня. Мы испытываем трудности с транспортировкой продовольствия".

Смотрите видеоотчёт о последнем дне форума.