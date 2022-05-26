Шольц: "Путин не выиграет войну"

Главным гостем заключительного дня Всемирного экономического форума в Давосе стал канцлер Германии Олаф Шольц. От него ждали реакции на призыв Украины увеличить поддержку, в ответ Шольц заявил, что "убеждён: Путин не выиграет войну", не в последнюю очередь "благодаря впечатляющему сопротивлению украинской армии и населения".

Комментируя блокаду черноморских портов, экс-директор Международного торгового центра и помощник генсека ООН Аранча Гонсалес Лайя заявила: "Последствия турбулентности, которую вызвало российское вторжение, ощущаются далеко за пределами Украины, России и европейского континента. Они ощутимы по всему миру. После продовольственного кризиса 2008 года цены на продукты питания снова достигли рекордного уровня. Мы испытываем трудности с транспортировкой продовольствия".

Смотрите видеоотчёт о последнем дне форума.