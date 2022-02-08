В Дубае растет число предпринимательниц

С каждым годом всё больше женщин открывает свой собственный бизнес в Дубае, от ресторанов и распивочных до консультационных бюро и магазинов одежды. Одна из главных причин этого — упрощенный доступ к финансированию и консультациям.

Два года, работая менеджером по закупкам одежды в Дубае, Корали Франсуа-Долидон мечтала открыть свой собственный дом мод. Тщательно изучив рынок, она обнаружила, что основать компанию в этом городе, гораздо проще, чем можно подумать. За пять лет у ней появилось несколько магазинов в разных частях города.

Ханна Курран основала компанию Pure Born, которая производит в Дубае органические и экологичные подгузники с 2017 г. Сейчас у ней есть филиалы в 14 странах:

«Женщина вы или нет, но заниматься бизнесом непросто. Это дело не для слабаков из-за множества проблем, которые нужно решать. Сейчас возникает много женских ассоциаций. У меня самой есть мужчины-наставники, работающие в руководстве банков и инвестиционных компаний. Привлекать средства на открытие бизнеса по-прежнему непросто. Хотя в целом в Дубае у нас отличная система поддержки и наставничества».

По данным исследования компании Magnitt, 11% венчурных капиталов достались здесь компаниям, основанным женщинами, в то время как в мире в среднем — только 3%. Еще 13% достались компаниям, основанным женщинами вместе с мужчинами. А более 3/4 компаниям, основанным только мужчинами.

Но хорошо зарабатывают в Дубае не только предпринимательницы. Д-р Саида Джаффар работает в регионе уже 20 лет:

«В мире не так много мест, которые были бы такими же открытыми и гостеприимными. Прием женщин на работу здесь не только приветствуется, но уже стал привычным делом».

Вот какой совет Саида дает женщинам, желающим преуспеть в деле, в котором доминируют мужчины.

«Занимайтесь тем, чем вам нравится — затем придет остальное. С таким отношением не важно, работаете ли вы в мужском окружении или нет. При всем при этом я считаю, что очень важно иметь образец для подражания, людей, которые прошли похожим путем, имели похожий опыт. Я точно знаю, что это помогает».