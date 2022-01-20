Ведущие производители вакцин полагают, что ревакцинация против COVID-19 станет ежегодной.

Выступая на Всемирном экономическом форуме, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что его компания планирует создать комбинированную сезонную прививку против COVID-19 и гриппа.

"Таким образом, у людей не будет возникать проблем с выполнением требований, если им не хочется делать по две-три дозы зимой против разных болезней. Они смогут сделать один "бустер", который защитит как от коронавируса, так и от гриппа, а также от заболеваний, вызываемых РСВ", - сказал Бансель.

На вопрос, когда может появиться такой "бустер", глава компании Moderna ответил, что "в лучшем случае осенью 2023 года".

Выступление главы компании Moderna Стефана Банселя на Всемирном экономическом форуме в Давосе AFP

После омикрона ограничения станут не нужны?

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла предположил, что штамм омикрон может стать последним в пандемии COVID-19, из-за которого необходимо вводить ограничения.

"Скорее всего, вирус будет продолжать циркулировать в течение следующих нескольких лет. Он распространился по всему миру, и от него очень трудно избавиться", - отметил Бурла.

"Но я думаю, что благодаря инструментам, которые дала нам наука, эта волна коронавируса станет последней с таким большим количеством ограничений", - предположил глава Pfizer.

Эта волна коронавируса станет последней с таким большим количеством ограничений Альберт Бурла Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer

В интервью французскому телеканалу BFMTV Бурла согласился с главой компании Moderna в том, что ежегодная вакцинация против COVID-19 в ближайшие годы станет частью нашей жизни.

"После полной вакцинации тремя дозами, нужно будет делать ревакцинацию одной дозой раз в год. Людям с пониженным иммунитетом, возможно, потребуется прививаться каждые четыре месяца", - добавил он.

Вакцинное неравенство

По оценке представителей коалиции People's Vaccine Alliance, за 2021 год компании-производители вакцин Pfizer, BioNTech и Moderna заработали до $34 млрд.

People's Vaccine Alliance — коалиция организаций и активистов, добивающихся доступа к вакцинам для всех стран и слоев населения, независимо от уровня доходов. Ее представители выражают недовольство тем, что, несмотря на государственное финансирование Pfizer/BioNTech и Moderna отклонили призывы передать технологию производства вакцин в страны с низким уровнем дохода при посредничестве ВОЗ.

В настоящее время 98% людей в странах с низким уровнем дохода не прошли полную вакцинацию, отмечают члены альянса. Компании Pfizer, BioNTech и Moderna заключили выгодные контракты с самыми богатыми правительствами, фактически бросив развивающиеся страны на произвол судьбы, - говорит Мааза Сейум, представитель альянса в Африке.