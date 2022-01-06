Дубай — безопасная гавань для спортивных соревнований

В последние два года спортивные мероприятия не раз откладывали, изменяли или отменяли совсем из-за ограничений, связанных с пандемией. Сейчас соревнования снова начинают проводить. Но что для этого должны сделать организаторы? Можно ли принимать болельщиков? В Объединенных Арабских Эмиратах после годового перерыва снова проводится международный турнир по регби-7.

«Дубайский турнир по регби-7 — это крупнейшее спортивное событие здесь в ОАЭ, — рассказывает организатор турнира Томас Бервил. Оно уже насчитывает 52 года. В нем принимают участие 4,5 тыс. человек. В рамках этого события здесь проводится мировая серия по регби-7, в которой участвуют лучшие мужские и женские команды мира, этим летом показавшие себя на Токийской олимпиаде. Для всего этого у нас есть 8 спортивных полей с трибунами для всей семьи, три крикетных овала, четыре нетбольных площадки и площадка для детских игр. Все будут довольны!»

Еще раньше в ОАЭ прошел четырехнедельный турнир на кубок мира по крикету в формате Twenty20, который также привлек болельщиков всех возрастов. А в нескольких километрах от крикетного поля на гольфовых полях Джумейра прошел международный турнир по гольфуDP World Tour. В нем приняли участие 50 лучших гольфистов мира. В 2020 году этот турнир проходил без зрителей.

«Гольфисты любят приезжать каждый год в Дубай, рассказывает Том Филипс, — отвечающий за организацию тура в странах Ближнего Востока. — Им нравятся здешние площадки. Они привозят сюда семьи, им нравится климат. Для них это одно из главных событий года. Здесь проходит финал сезона. Для того, чтобы попасть сюда они играли целый год. И вот они здесь — и очень этому рады».

Каждый год Дубай принимает целый ряд чемпионатов, от шахмат и карате до тенниса. В этом году вновь состоится чемпионат на кубок мира по конному спорту. Эти скачки проводятся здесь с 1996 г. и стали одними из самых престижных. На спортивные соревнования в город приезжают не только профессионалы, но также любители и юные спортсмены. Азиатско-Тихоокеанский чемпионат любителей по гольфу прошел в Дубае, так как первоначальный организатор уступил городу это право из-за карантинных ограничений. Чемпионат был организован в рекордные сроки.

«У нас есть спортивные сооружения и опыт проведения чемпионатов, от футбола до крикета, — объясняет причину образцовой эффективности Дубая Адел Заруни из Дубайской федерации гольфа. — У нас проходил Чемпионат мира и чемпионат IPL, крупнейшей лиги крикета в мире. Мы очень спортивный народ. И, судя по нашим успехам, хорошие организаторы. Но самое главное, что спорт у нас у всех в крови».

2021 г. подошел к концу и Дубай уже задумывается над тем, как в новом 2022 г. провести у себя еще больше спортивных мероприятий с соблюдением всех мер предосторожности.