Рынок NFT переживает резкий подъём

Правительства и крупные корпорации начинают относится к криптовалютам со всё большим вниманием. Bitcoin и Ethereum стали популярной формой вложения денег. Еще одна форма цифрового актива — NFT или невзаимозаменяемый токен. В первой половине 2020 г. продажи NFT составляли 12,1 млн евро. К концу третьего квартала 2021 г. они подскочили до 9,4 млрд евро. А концу года они могут достичь 15,6 млрд евро.

Что такое NFT?

Это цифровой сертификат, создаваемый с помощью технологии блокчейна, используется для придания уникальности цифровым объектам, которые легко скопировать. С его помощью произведения искусства, можно продавать и коллекционировать, не опасаясь, что они обесценятся. До появления NFT цифровое искусство не сохраняло стоимость в той же мере, что и традиционное произведение искусства. Поэтому теперь спрос на цифровые работы набирает популярность.

Но полезен он не только для цифрового искусства, но и для обычного, так как помогает защитиь его от подделок. Как объясняет художник Саша Яфри, "NFT даёт доказательство подлинности. Для того, чтобы его создать, работу нужно отсканировать с помощью специальной программы. Подделать его невозможно. Даже если вы возьмете два чистых листа бумаги, программа обнаружит разницу между ними и после сканирования создаст NFT. Приобретая работу, вы получаете и удостоверение ее подлинности".

NFT-рынки

На таких рыночные площадках как Cryptopunks, Bored Ape Yacht Club и Cool Cats продаются цифровые произведения искусства, защищенные NFT. На каждой из них на продажу выставлены 10 тысяч произведений. Каждый день в результате торгов продаются 1000 работ. Недавно платформа Cryptopunks продала треть выставленных работ за 472 млн евро. Это хороший показатель потенциала NFT-рынков.

Как и с любым другим явлением в нашей жизни, прежде чем понять, приживётся оно или нет, нужно выяснить приносит ли оно какую-нибудь пользу. И, я полагаю, что в случае с применением NFT на рынке искусства и не только, ответ будет «да». Антони Монтеар сооснователь NFT-платформы Jumy

Зачем инвестировать в NFT?

А зачем покупать цифровые объекты, которые с легкостью копируются на электронных устройствах?

Дорогие работы, защищенные NFT, выставляются в профилях их владельцев в социальных сетях для демонстрации богатства, с той же целью, зачем богачи носят дорогие часы Rolex. Многие люди покупают NFT, чтобы стать частью интернет-сообщества. Владение NFT может предоставить вам доступ к эксклюзивному контенту или прямым трансляциям.

Торговля NFT позволяет цифровым инвесторам зарабатывать деньга за достаточно короткое время. Покупка NFT уже включается в бизнес-модели многих компаний. Так как переход NFT из рук в руки легко отследить, автор произведения с которым этот электронный сертификат связан может получать авторские отчисления (как правило 10% от стоимости) при каждой смене владельца.

Похоже NFT будет играть важную роль в нашем цифровом будущем.