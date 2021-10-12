«Бизнес-лайн»: Экспо-2020 в Дубае

Экспо-2020 в Дубае

В Дубае открылась всемирная выставка Expo-2020. Это — 35-я всемирная выставка за последние 170 лет. В открытии дубайской выставки приняли участие звезды мирового уровня такие как тенор Андреа Бочелли, исполнительница собственных песен Элли Голдинг, лауреат премии «Грэмми» Анжелика Киджо.

Девиз «Экспо-2020» в Дубае — «объединяя умы, создаем будущее». В выставке принимают участие 192 страны. Ожидается, что за следующие 6 месяцев её посетят 25 млн гостей. Выставка состоит из трёх тематических зон: «Устойчивое развитие», «Мобильность», «Возможности». Многие мероприятия будут транслироваться в прямом эфире в интернете. Несмотря ни на что выставка этого года рассчитывает привлечь большее количество посетителей, чем предыдущая в Милане. Этому должно способствовать постепенное снятие ограничений на путешествия.

Кармен Буено, представляющая на всемирной выставке Испанию, считает, что особую важность происходящему в Дубае придаёт тот факт, что это первое событие такого масштаба с начала пандемии, на котором тысячи людей из всех стран мира встречаются напрямую, физически, а не при помощи компьютера или телевидения.

Эта первая всемирная выставка, которая проводится в регионе Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. И её организаторы настроены очень амбициозно. Они хотят привлечь внимание международного сообщества к таким темам как изменение климата, конфликты и экономический рост. И пока всё только начинается.

Британия решает проблему нехватки водителей-дальнобойщиков

Правительство Великобритании выдаёт в ускоренном порядке временные визы для водителей 5000 бензовозов и грузовиков на фоне перебоев с поставками топлива и продуктов питания. Многие водители-иностранцы уехали из страны после «брексит» и введения ограничений на перемещение во время пандемии. Недостаток водителей бензовозов привел к длинным очередям на заправках.

Британское правительство не склонно увязывать нехватку водителей с выходом страны из Евросоюза. Оно рассчитывает, что место уехавших иностранцев охотно займут сами британцы. Тем более что зарплата дальнобойщика увеличилась здесь почти в два раза. В последнее время наблюдается рост числа британцев, сдающих экзамены на права водителя грузовика. Среди претендентов даже можно встретить бывших пилотов самолётов и адвокатов.

Новые экономические проекты Объединённых Арабских Эмиратов

Объединённые Арабские Эмираты объявили о намерении реализовать 50 новых экономических инициатив, направленных на повышение конкурентоспособности страны и привлечение 126 млрд евро прямых иностранных инвестиций за следующие девять лет.

Одна из инициатив, «10 на 10», предполагает ежегодное увеличение на 10% экспорта на 10 мировых рынков. Другие проекты включают инвестиции в технологии и создание виз для предпринимателей и квалифицированных работников, и расширение выдачи виз родственникам, чтобы привлекать и удерживать людей, переехавших в ОАЭ на постоянное жительство. Еще один проект предполагает вложение 1,1 млрд евро в обрабатывающую и тяжелую промышленность.

Государственное министерство по вопросам искусственного интеллекта, цифровой экономики и удалённой работы обнародовало новый законопроект о данных в расчете привлечь в страну международные компании, работающие с цифровыми технологиями.