Arab Health: где бизнес встречается со здравоохранением

Arab Health, ежегодно проводимая в Дубае, - ведущая медицинская выставка в регионе. В 2020 году на мероприятии было заключено сделок на сумму более 850 млн евро. В этом году основное внимание уделялось передовым медицинским технологиям и инновационным решениям: от новейшего оборудования для визуализации до достижений в хирургии и протезирования.

Когда бизнес встречается со здравоохранением

Пандемия COVID-19 оказала огромное давление на персонал, инфраструктуру и цепочку поставок глобального сектора здравоохранения, ускоряя изменения в отрасли во всем мире. Такие мероприятия, как Arab Health, помогают объединить бизнес и здравоохранение.

В выставке приняли участие более 20 000 медицинских лабораторий и опытных специалистов, в том числе такие компании, как CMR Surgical, медицинская технологическая компания, которая производит систему роботизированной хирургии под названием Versius.

Джон Акер, глава коммерческого отдела CMR Surgical в США, объяснил, что она предназначена для применения в общей хирургии, в частности при проведении гинекологических, колоректальных и торакальных процедур.

"Робототехника предлагает цифровой интерфейс между пациентом и хирургом, и эта информация может быть записана в виде данных", - сказал он Euronews.

Ранее в этом месяце ОАЭ стали первой страной за пределами США, получившей новейшее противовирусное лечение COVID-19. Согласно данным, Sotrovimab может предотвратить тяжелое протекание болезни и летальный исход некоторых пациентов более чем на 85%.

Предсказывать будущее во благо города

Искусственный интеллект и технологии играют еще более важную роль в нашей повседневной жизни, и многие страны разработали стратегии планирования и адаптации. Фонд будущего Дубая работает над улучшением городских условий - от стратегий автономного транспорта до блокчейна и ищет новые способы ведения бизнеса.

Доктор Ноа Рафорд, главный футурист и руководитель отдела международных отношений Фонда будущего Дубая, сказал, что его работа сложнее, чем "предсказание будущего".

"Мы пытаемся представить себе, каким может быть будущее, потому что мы никогда не можем более или менее уверенно сказать, что на самом деле произойдет. Но если вы посмотрите на сочетание науки и новейших технологий и возникающих социальных и экономических тенденций, вы можете попытаться представить, как они смогут ужиться в таком месте, как Дубай, который очень быстро развивается".

Мясо из водорослей

Тунис считается лидером в выращивании средиземноморских водорослей. Красные морские водоросли используются в качестве гелеобразователей и загустителей, которые все чаще заменяют продукты животного происхождения, а также в некоторых пищевых продуктах, косметике и фармацевтических препаратах.

Марием Мухеддин, биолог и менеджер по развитию Selt Marine Group, сказала, что их "текстуризаторы используются в кондитерских, хлебопекарных и молочных продуктах. Мы разработали продукт, который может полностью заменить животные белки".

Это первый урожай в промышленных масштабах. После многих лет исследований. К 2023 году они надеются достичь 80 гектаров культивируемых морских водорослей, и стать частью нового поколения сельского хозяйства.

Мунир Булкут, основатель Selt Marine Group, описал процесс: "Мы помещаем эти водоросли, естественную биомассу, в сети. Они растут. Когда они вырастают, мы собираем 80% продукции и сушим их, затем скатываем их в шарики и отправляем их на фабрику".