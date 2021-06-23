InvestEU: как вернуть инвестиции после пандемии?

Если Европа хочет достичь своих климатических целей и дать толчок восстановлению экономики – ей необходимо инвестировать в свой бизнес, инновации и инфраструктуру. Но есть проблема – почти половина компаний ЕС планируют сократить инвестиции из-за пандемии.

Чтобы узнать, как можно решить эту проблему – мы поговорим с главой Европейского инвестиционного банка в Люксембурге о новой программе ЕС по мобилизации миллиардов евро капитала, при которой блок берет на себя часть финансовых рисков для инвесторов.

И чтобы посмотреть, как выглядят новые инвестиции на местах, мы отправили Гийома Дежардена в один из возрожденных угледобывающих городов Польши.

В чем именно заключается инвестиционная проблема для ЕС?

По мере того, как Европа выходит из пандемии, ей необходимы инвестиции для ускорения восстановления экономики и создания рабочих мест.

Но инвесторы колеблются. Чтобы побудить их финансировать больше проектов, на помощь приходит программа InvestEU с гарантией в 26 миллиардов евро из бюджета ЕС и 7 миллиардов от банков-партнеров.

Ожидается, что она сможет привлечь около 370 миллиардов евро в виде государственного и частного финансирования.

Деньги пойдут на проекты, которые способствуют инновациям и переходу на цифровые технологии, поддерживают малый и средний бизнес, особенно сильно пострадавший от COVID-кризиса, способствуют социальной интеграции и развитию устойчивой инфраструктуры.

Плюс - не менее 30% всех инвестиций должны поддерживать создание более зеленой Европы.

Что такое программа InvestEU на практике?

InvestEU – новое название Европейского фонда стратегических инвестиций, известного как "план Юнкера", который успешно привлек более 500 миллиардов евро инвестиций. Мы отправились в Польшу, чтобы узнать, какую выгоду приносят проекты там.

В "Реальной экономике" мы часто говорим о зеленой энергии и экологическом переходе. Но что же будет с угольными регионами? В Валбжихе, в самом сердце польской Силезии, Евросоюз работает над возрождением города, который живет углем уже около 5 веков.

Валбжих получил долгосрочный кредит в размере 14 млн евро от Европейского инвестиционного банка, чтобы покончить с угольной эрой и оживить центр города. Кредит был поддержан Европейской комиссией.

Оживление означает фактически перестройку четверти Старого города. Возрождение общественной жизни означает привлечь в эту часть города в особенности новые семьи, что даст новую жизнь старому городу Роман Шелемей мэр Валбжиха

И не только Валбжих получает выгоду от европейского инвестиционного плана. Мы отправляемся в Познань, пятый по величине город Польши.

Мы должны построить жилье для молодежи, для пожилых людей. На начальном этапе мы можем им помочь, и постепенно они здесь обоснуются – смогут найти хорошую работу и отправить детей в детский сад Яцек Ясковяк мэр Познани

Таким образом, основное внимание в Познани уделяется социальному и доступному жилью.

В конечном итоге эта программа должна обеспечить квадратными метрами от 3000 до 4000 человек. Таким как, 69-летняя Александра Высоцка, которая до сих пор помнит тот день, когда она и ее кот Беня въехали в новое жилье.

Я переехала 25 марта 2019 года. Мое счастье тогда невозможно описать словами. Я сказала: смотри, Беня, у тебя будет балкон, ты сможешь по нему гулять. Купить квартиру я не могла себе позволить. И что самое главное в моем случае, женщина, с которой я подписала договор аренды, не придет ко мне однажды и не скажет: "Вы должны съехать" Александра Высоцка арендатор

Чтобы профинансировать этот проект, Познаньское общество соцжилья обратилось в Европейский инвестиционный банк за ссудой в размере половины общей стоимости, минуя риски для частных инвесторов.

Банки нам не особо доверяли. Этот проект несколько отличался от тех, которыми мы занимались раньше. И сам срок кредита, который мы хотели - изначально он составлял 25-30 лет - тоже был проблемой. Но нам удалось договориться с инвестиционным банком, и они нам поверили Анджей Конични гендиректор Познаньского общества соцжилья

Девелопер ожидает, что успех этого проекта, а также знак доверия со стороны ЕИБ убедят будущих частных инвесторов профинансировать их следующий проект.

С июля InvestEU заменит "план Юнкера". И тогда местные банки, такие как польский BGK, также будут связаны с ЕИБ.

"Сокращение инвестиций - угроза для Европы"

Программу InvestEU – пример сотрудничества Еврокомиссии с национальными банками, такими как BGK в Польше, мы обсудим с Вернером Хойером, президентом Европейского инвестиционного банка.

Насколько пандемия повлияла на доверие инвесторов?

— Это усложнило инвестиционные решения, потому что доходы и ресурсы компаний становятся все меньше и меньше. Компании - а мы ежегодно спрашиваем 12,5 тысяч из них: "Каковы ваши намерения?" - говорят: к сожалению, нам нужно сократить инвестиции, особенно в инновационные области. Так что это действительно большая проблема для нас, и я думаю, что для конкурентоспособности Европы и ее роли в мире это угроза.

Какие приоритеты у InvestEU?

— Цифровизация и инновации - для нас ключевые направления. Но также мы видим, что нам нужно инвестировать в инфраструктуру, которая отстает. Мы видим, на этом польском примере, насколько важно внести свой вклад в повышение квалификации работников, потому что шахтер, выпрыгнувший из последнего угольного разреза в южной Силезии, не возглавит цифровой стартап через две недели. Поэтому нам нужно помочь этим людям перейти в новое поколение рабочих мест.

Как мы узнали из репортажа Гийома, вначале частные банки не были заинтересованы в социальном жилье. Но затем вмешивается Европейский инвестиционный банк и приходят новые инвестиции. Вы часто это отмечаете?

— Очень часто. Более того, некоторые воспринимают ярлык EIB Finance (Профинасировано ЕИБ) как залог безопасности, потому что основные или ключевые решения здесь принимаются людьми с техническим или научным опытом. И это, наверное, уникальное явление в банковском мире. Мы можем рассчитывать на большое доверие инвесторов и ожидаем, что они будут выделять нам от 60 до 80 миллиардов евро в год в виде покупки облигаций.

Один из наших флагманских проектов прямо сейчас - это Biontech, производитель и изобретатель этой фантастической вакцины. Мы знали эту компанию раньше, потому что помогали финансировать разработку их противораковых препаратов. И уже тогда в конце 2019 года - начале 2020 года они пришли к нам и сказали: "Что-то приближается, и мы считаем, что наша новая технология, которую вы помогли нам разработать, может быть полезной для борьбы с этой надвигающейся эпидемией или пандемией". И это ситуация, когда частный инвестор не был бы готов или не мог бы пойти на такой риск. Так что для того, чтобы добиться такого успеха, потребовались стартовые вложения со стороны.