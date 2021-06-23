InvestEU: как вернуть инвестиции после пандемии?

Если Европа хочет достичь своих климатических целей и дать толчок восстановлению экономики – ей необходимо инвестировать в свой бизнес, инновации и инфраструктуру. Но есть проблема – почти половина компаний ЕС планируют сократить инвестиции из-за пандемии.
Чтобы узнать, как можно решить эту проблему – мы поговорим с главой Европейского инвестиционного банка в Люксембурге о новой программе ЕС по мобилизации миллиардов евро капитала, при которой блок берет на себя часть финансовых рисков для инвесторов.
И чтобы посмотреть, как выглядят новые инвестиции на местах, мы отправили Гийома Дежардена в один из возрожденных угледобывающих городов Польши.
В чем именно заключается инвестиционная проблема для ЕС?
По мере того, как Европа выходит из пандемии, ей необходимы инвестиции для ускорения восстановления экономики и создания рабочих мест.
Но инвесторы колеблются. Чтобы побудить их финансировать больше проектов, на помощь приходит программа InvestEU с гарантией в 26 миллиардов евро из бюджета ЕС и 7 миллиардов от банков-партнеров.
Ожидается, что она сможет привлечь около 370 миллиардов евро в виде государственного и частного финансирования.
Деньги пойдут на проекты, которые способствуют инновациям и переходу на цифровые технологии, поддерживают малый и средний бизнес, особенно сильно пострадавший от COVID-кризиса, способствуют социальной интеграции и развитию устойчивой инфраструктуры.
Плюс - не менее 30% всех инвестиций должны поддерживать создание более зеленой Европы.
Что такое программа InvestEU на практике?
InvestEU – новое название Европейского фонда стратегических инвестиций, известного как "план Юнкера", который успешно привлек более 500 миллиардов евро инвестиций. Мы отправились в Польшу, чтобы узнать, какую выгоду приносят проекты там.
В "Реальной экономике" мы часто говорим о зеленой энергии и экологическом переходе. Но что же будет с угольными регионами? В Валбжихе, в самом сердце польской Силезии, Евросоюз работает над возрождением города, который живет углем уже около 5 веков.
Валбжих получил долгосрочный кредит в размере 14 млн евро от Европейского инвестиционного банка, чтобы покончить с угольной эрой и оживить центр города. Кредит был поддержан Европейской комиссией.
И не только Валбжих получает выгоду от европейского инвестиционного плана. Мы отправляемся в Познань, пятый по величине город Польши.
Таким образом, основное внимание в Познани уделяется социальному и доступному жилью.
В конечном итоге эта программа должна обеспечить квадратными метрами от 3000 до 4000 человек. Таким как, 69-летняя Александра Высоцка, которая до сих пор помнит тот день, когда она и ее кот Беня въехали в новое жилье.
Чтобы профинансировать этот проект, Познаньское общество соцжилья обратилось в Европейский инвестиционный банк за ссудой в размере половины общей стоимости, минуя риски для частных инвесторов.
Девелопер ожидает, что успех этого проекта, а также знак доверия со стороны ЕИБ убедят будущих частных инвесторов профинансировать их следующий проект.
С июля InvestEU заменит "план Юнкера". И тогда местные банки, такие как польский BGK, также будут связаны с ЕИБ.
"Сокращение инвестиций - угроза для Европы"
Программу InvestEU – пример сотрудничества Еврокомиссии с национальными банками, такими как BGK в Польше, мы обсудим с Вернером Хойером, президентом Европейского инвестиционного банка.
Насколько пандемия повлияла на доверие инвесторов?
— Это усложнило инвестиционные решения, потому что доходы и ресурсы компаний становятся все меньше и меньше. Компании - а мы ежегодно спрашиваем 12,5 тысяч из них: "Каковы ваши намерения?" - говорят: к сожалению, нам нужно сократить инвестиции, особенно в инновационные области. Так что это действительно большая проблема для нас, и я думаю, что для конкурентоспособности Европы и ее роли в мире это угроза.
Какие приоритеты у InvestEU?
— Цифровизация и инновации - для нас ключевые направления. Но также мы видим, что нам нужно инвестировать в инфраструктуру, которая отстает. Мы видим, на этом польском примере, насколько важно внести свой вклад в повышение квалификации работников, потому что шахтер, выпрыгнувший из последнего угольного разреза в южной Силезии, не возглавит цифровой стартап через две недели. Поэтому нам нужно помочь этим людям перейти в новое поколение рабочих мест.
Как мы узнали из репортажа Гийома, вначале частные банки не были заинтересованы в социальном жилье. Но затем вмешивается Европейский инвестиционный банк и приходят новые инвестиции. Вы часто это отмечаете?
— Очень часто. Более того, некоторые воспринимают ярлык EIB Finance (Профинасировано ЕИБ) как залог безопасности, потому что основные или ключевые решения здесь принимаются людьми с техническим или научным опытом. И это, наверное, уникальное явление в банковском мире. Мы можем рассчитывать на большое доверие инвесторов и ожидаем, что они будут выделять нам от 60 до 80 миллиардов евро в год в виде покупки облигаций.
Один из наших флагманских проектов прямо сейчас - это Biontech, производитель и изобретатель этой фантастической вакцины. Мы знали эту компанию раньше, потому что помогали финансировать разработку их противораковых препаратов. И уже тогда в конце 2019 года - начале 2020 года они пришли к нам и сказали: "Что-то приближается, и мы считаем, что наша новая технология, которую вы помогли нам разработать, может быть полезной для борьбы с этой надвигающейся эпидемией или пандемией". И это ситуация, когда частный инвестор не был бы готов или не мог бы пойти на такой риск. Так что для того, чтобы добиться такого успеха, потребовались стартовые вложения со стороны.