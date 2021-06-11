Дубай стремится стать мировой столицей стартапов

Как центр, соединяющий восток и запад, Дубай предлагает уникальный доступ к остальному миру и его разнообразному населению. Раньше Дубай зависел от нефти, а сейчас эта отрасль составляет менее 1% ВВП города.

Дубайская палата - это полугосударственная организация, которая предлагает поддержку тем, кто хочет открыть свой бизнес. Это предпринимательское подразделение Dubai Startup Hub в прошлом году помогло более 2000 предпринимателей.

Наталия Сычева, старший менеджер по предпринимательству в Дубайской палате, сказала Euronews, что предприниматели ничем не отличаются от других людей в мире, кто "ищет приятную среду, где у него будет доступ к развлечениям, образованию и все условия для создания бизнеса".

В первом квартале этого года минэкономики Дубая выдало более 15 000 новых лицензий. Это на 19% больше по сравнению с первым кварталом 2020 года. Лицензии, выданные в начале этого года, предназначались для профессиональной, коммерческой, туристической и промышленной деятельности.

С 2019 года бренд спортивной одежды L'Couture вырос от местного признания до мирового успеха.

Линдси Доран, основатель и гендиректор L’Couture, решила открыть бизнес после того, как заметила "огромный пробел на рынке удобной, качественной, но доступной спортивной одежды".

Тогда в 2019 у Линдси не было опыта открытия своего бизнеса, поэтому она "просто училась на работе. Но я думаю, что здесь, как женщину-основательницу, меня очень поддержали".

Дубай стремится не только к увеличению количества стартапов, но и к их развитию, чтобы историй успеха, подобных этой, было больше.

Платформа данных MAGNITT отслеживает все инвестиции в венчурном капитале и в сфере стартапов.

Основатель и гендиректор MAGNITT, Филип Бахоши говорит, что правительства и корпорации на всех уровнях очень заинтересованы в инновациях и стартапах.

"Когда стартапы пытаются разработать политику, пытаются определить потенциальные инвестиции, они смотрят на своих конкурентов, и это данные, которые мы пытаемся объединить и помочь обучить людей в этой области Филип Бахоши Основатель и гендиректор MAGNITT

Бизнес-инкубатор Intelak был создан для поддержки стартапов в сфере авиации, путешествий и туризма.

Юсуф Лута, исполнительный директор по развитию и инвестициям DTCM, говорит, что они "выделили этим предприятиям около 1,4 миллиона дирхамов (310 тысят евро) чистого стартового капитала".

Одна из историй успеха Intalek - это Dubz - бизнес, который берет на себя все заботы о багаже путешественников.

Мы помогли ему с исследованием рынка и поиском подходящей привлекательной цены. И благодаря этой инициативе стартап получил контрольный пакет акций, купленный Dnata Group, и открыл 90 хабов по всему миру Юсуф Лута исполнительный директор по развитию и инвестициям DTCM

Дубай только что выпустил руководство по 100-процентной собственности для иностранных инвесторов.

В ОАЭ одна из самых низких налоговых ставок среди стран-конкурентов с нулевой ставкой корпоративного налога и пятипроцентным НДС.

Цель Эмиратов - охватить будущее, в котором доминируют технологические и исследовательские отрасли, и стать мировой столицей для стартапов.