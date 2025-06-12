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Потери российских войск в Украине превысили 1 миллион человек (данные Киева)

Войска идут по Красной площади на репетицию военного парада в честь Дня Победы в Москве, Россия, во вторник, 29 апреля 2025 года.
Войска идут по Красной площади на репетицию военного парада в честь Дня Победы в Москве, Россия, во вторник, 29 апреля 2025 года. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina
Опубликовано
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Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил в четверг, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине более 1 миллиона военнослужащих. Киев утверждает, что отметка в 1 миллион - это не просто статистика, а "символ сопротивления и стойкости".

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"Россия потеряла в Украине более 1 миллиона военнослужащих с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года", - сообщил в четверг Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В эту цифру, которая, как сообщается, составляет 1 000 340 человек, входят убитые, раненые и небоеспособные российские военнослужащие.

Согласно сообщению, Россия также потеряла 10 933 танка, 22 786 боевых бронированных машин, 51 579 автомобилей и топливных баков, 29 063 артиллерийские системы, 1 413 реактивных систем залпового огня, 1 184 системы ПВО, 416 самолётов, 337 вертолетов, 40 435 беспилотников, 3 337 крылатых ракет, 28 кораблей и катеров, одну подводную лодку.

"Общие потери российских оккупационных сил в живой силе с начала полномасштабного вторжения достигли 1 миллиона человек,- заявили в Генштабе Украины. - Более 628 000 человек погибли только за последние полтора года".

Опубликовав отчет в четверг, Генштаб Украины заявил, что миллионная отметка - "это не просто статистика, а символ сопротивления и стойкости".

"Один миллион. Именно настолько уменьшился наступательный потенциал противника, - пишет Генштаб. - 1 миллион тех, кто мог бы уничтожить нас, но кого мы уничтожили вместо этого".

Далее в заявлении подчеркивается символический смысл этой цифры, упоминаются места поражений и потерь Москвы в Украине: "В Красном лесу под Чернобылем, в водах Днепра у Антоновского моста, в Донбассе и Харьковской области". И на дне Черного моря, где затонул крейсер "Москва"".

"Этот миллион нейтрализованных оккупантов - наш ответ. Наша память о Буче, Ирпене, Купянске, Херсоне... О разбомблённом роддоме в Мариуполе и уничтоженной российской ракетой больнице "Охматдыт" в Киеве. О слезах детей, о застреленных мирных жителях и разрушенных домах".

Киев также выразил благодарность каждому украинскому солдату, который внес свой вклад в борьбу, подтвердив, что "каждый уничтоженный оккупант - это еще один шаг к справедливому миру".

"Сегодня мы сделали более миллиона таких шагов", - заключили в Генштабе.

Отслеживание военных потерь

Украина начала публично отслеживать и публиковать данные о российских потерях с 1 марта 2022 года, когда их число составило 5 710 убитых и 200 пленных. С тех пор потери росли с каждым годом.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в 2022 году Россия потеряла 106 720 военнослужащих, в среднем 340 человек в день.

В 2023 году потери выросли более чем в два раза и составили в среднем 693 человека в день, а в целом - 253 290 военнослужащих. В 2024 году ежедневные потери перешагнули рубеж в 1 000 человек и составили 430 790 военнослужащих.

В этом году Россия теряет в среднем 1 286 военнослужащих в день.

Данные украинского Генштаба совпадают с оценками западных союзников Украины.

В начале апреля Deutsche Welle сообщила, что, по данным высокопоставленного представителя НАТО, потери России с начала полномасштабного вторжения превысили 900 000 военнослужащих, включая 250 000 погибших.

Украина и Россия публично не раскрывают свои потери.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2022 года на поле боя погибло более 46 000 украинских солдат.

Он также сообщил, что около 380 000 украинских солдат были ранены, а десятки тысяч остались либо "пропавшими без вести", либо находятся в российском плену.

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