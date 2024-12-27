В Испании арестовали известного ютубера: он рассказывал, как изготавливать взрывчатку

Испанский ютубер HRom был арестован Гражданской гвардией за размещение инструкций по изготовлению взрывчатки и зажигательных смесей, таких как термит и порох.

РЕКЛАМА

Гражданская гвардия арестовала в Кастро-Урдиалес (Кантабрия) ютубера HRom, который публиковал на своем канале, насчитывающем более миллиона подписчиков, обучающие материалы на различные темы, включая изготовление взрывчатых и зажигательных веществ. В результате операции, получившей название "СПУТНИК", была ликвидирована подпольная мастерская, где задержанный изготавливал такие взрывчатые смеси, как хлоротит, порох и термит.

Задержанному предъявлены обвинения в совершении множества преступлений, в том числе в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, создании опасности, вызванной взрывчатыми и иными веществами, поджоге лесного массива и неповиновении представителям власти. В видеороликах, размещенных на его канале и набравших более 106 миллионов просмотров, подробно демонстрировался процесс изготовления различных взрывчатых веществ и кустарного оружия, например огнеметов.

Расследование началось после того, как специалисты информационной службы Гражданской гвардии обнаружили этот незаконный контент на YouTube, посчитав, что он представляет серьезную угрозу для общественной безопасности. На самом деле прецедент уже был: в 2022 году в ходе операции BOXES в Понтеведре был арестован человек, изготовивший взрывчатку по инструкциям этого ютубера, и впоследствии был приговорен к полутора годам тюрьмы.

Деятельность задержанного была особенно опасной, поскольку он делал свои записи на семейной ферме вблизи жилых районов, промышленной зоны и лесного массива. В одном из последних видео он изготовил более 30 килограммов термита - зажигательной смеси, способной достигать температуры горения более 2500 °C. С помощью этой смеси он уничтожил автомобиль вблизи лесного массива, имеющего высокую экологическую ценность. Во время этого инцидента он даже отказал в доступе пожарным, прибывшим для тушения огня.

Стоп-кадр из видео Guardia Civil

В ходе обысков, проведенных в подпольной мастерской и на ферме, где он записывал видео, агенты изъяли более 20 килограммов химических веществ, предназначенных для незаконного изготовления взрывчатки, а также различное компьютерное оборудование.

Ввиду опасного характера обнаруженных химических веществ для их анализа и последующего уничтожения потребовалось вмешательство техников по обезвреживанию взрывчатых веществ (TEDAX) Гражданской гвардии.