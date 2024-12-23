По мере приближения 2024 года росийские войска продолжают уверенно продвигаться в западной части Донецкой области Украины

РЕКЛАМА

Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области Украины, приближаясь к городу Покровску и, похоже, к расположенному южнее Курахову.

На прошлой неделе министерство обороны РФ объявило о взятии поселков Трудовое и Успеновка, завершив оккупацию последнего участка так называемого "Успеновского мешка" к югу от Курахова, города с населением около 18 000 человек до начала тотального вторжения Москвы в начале 2022 года.

Боевая группа "Хортица" заявила, что украинские войска отступили из этого района после "тяжелых оборонительных боев".

Украинская мониторинговая группа DeepState ранее сообщала, что часть войск не успела отступить после захвата Россией двух населенных пунктов.

Сектор расположен примерно в 8 километрах к югу от города, находящегося на линии фронта.

По данным DeepState, Россия перегруппировывается на вновь захваченной территории и атакует в направлении участка Шевченко-Андреевка, угрожая создать новый "мешок". Сейчас российские войска сосредотачивают свои усилия на близлежащем городе Андреевка.

Россия усиливает наступление на востоке Украины

Продвижение Москвы дорого ей обошлось.

По последним оценкам Великобритании, согласующимся с данными Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала тотальной войны потери российских войск составили более 768 000 человек. В статистике не уточняются данные об убитых и раненых, в это число включены погибшие, раненые, пропавшие без вести и попавшие в плен.

По данным украинского Генштаба, наиболее значительные потери пришлись на ноябрь и декабрь: в ноябре ежедневные потери российских войск составили 2030 человек - самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России Украина потеряла на поле боя 43 000 солдат.

По последним данным ООН, с февраля 2022 года в Украине погибло более 12 340 мирных жителей.

ООН установила, что в 2024-м авиабомбы и дальнобойное оружие стали причиной более значительного числа жертв, чем в предыдущем году.

Около 42% жертв среди гражданского населения Украины в ноябре было вызвано российскими атаками с применением дальнобойного оружия, что "значительно больше", чем в предыдущие месяцы, заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

В октябре-ноябре Россия усилила авиаудары по густонаселенным украинским городам.

По данным ВВС Украины, в ноябре Москва задействовала в общей сложности 2576 беспилотников и почти каждый день в период с 1 по 20 ноября сбрасывала не менее 100 управляемых бомб в день.