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У итальянских школьников появятся ИИ-помощники

Италия одной из первых в ЕС решилась на эксперимент с внедрением ИИ в процесс обущения в школах.
Италия одной из первых в ЕС решилась на эксперимент с внедрением ИИ в процесс обущения в школах. Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Giorgia OrlandiNadezhda Driamina
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Повысить успеваемость и качество образования: в 15 школах Италии стартует пилотный проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в учебный процесс.

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У итальянских школьников появятся виртуальные помощники на базе ИИ. Пилотный проект по использованию технологий искусственного интеллекта в учебном процессе запущен в 15 школах четырёх регионов страны.

Цель: повысить качество преподавания и успеваемость, а более масштабно - уменьшить цифровой разрыв Италии в сравнении с другими странами ЕС.

Если эксперимент окажется успешным, то ИИ-технологии внедрят в систему школьного образования по всей стране.

Паоло Педулла, директор школы им. Томмазо Сальвини: “Искусственный интеллект не просто указывает на ошибку, он также подсказывает ученику, над какой темой ему нужно поработать, предлагает дополнительные материалы по этим предметам. Это поможет учащимся понять, какие у них слабые места в процессе обучения”.

ИИ-ассистенты на планшетах и компьютерах будут помогать детям и во время уроков, и при выполнении домашних заданий.

Инициаторы надеются сделать обучение более индивидуальным, с учётом особенностей каждого ребёнка.

Эцио ди Костанцо, учитель школы им. Томмазо Сальвини: "В одном классе инструмент будут применять только для отслеживания прогресса, а второй - будет экспериментировать с новой технологией. Опыт первого класса важен, поскольку там продолжат использование традиционного метода, что позволит нам сравнивать результаты".

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Сами учащиеся приветствуют инициативу.

Гайя Колабелла, ученица школы им. Томмазо Сальвини: “Мы развиваемся параллельно с развитием новых технологий. Мы живём в такое время, когда все используют ИИ, но осознаём проблемы с отсутствием ясности в применении информации от искусственного интеллекта. Учителя в курсе, что мы прибегаем к помощи искусственного интеллекта. Его применение должно регулироваться”.

Программа будут тестировать два ближайших года и, возможно, её продлят и расширят.

Джузеппе Скибони, советник по вопросам образования региона Лацио: "Программа стартует в этом году в 15 школах по всей стране и продлится в течение двух лет. Поскольку это экспериментальный проект, его результаты ещё предстоит оценить. Учитывая растущий интерес к ИИ, я ожидаю, что его внедрят во все школы”.

Пока что Италия имеет относительно низкий уровень цифровой грамотности. По этому показателю в ЕС страна опережает лишь Латвию, Польшу, Болгарию и Румынию.

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