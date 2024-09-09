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Италия: в правящей коалиции спорят из-за "права школы"

Союзник Джорджи Мелони предлагает ввести ius scholæ.
Союзник Джорджи Мелони предлагает ввести ius scholæ. Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse via AP
Авторское право Roberto Monaldo/LaPresse via AP
By Giorgia Orlandi
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Союзник Джорджи Мелони предлагает ввести ius scholæ: реформа призвана облегчить получение гражданства для детей мигрантов, родившихся в стране. Главное условие – прохождение 10-летнего школьного курса. Но не все в ультраправом правительстве готовы пойти на смягчение законодательства.

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На что могут рассчитывать дети иммигрантов, родившиеся в Италии? Это вопрос уже давно находится в центре политических дебатов.

Заместитель премьер-министра и лидер основанной Берлускони партии Forza Italia Антонио Таяни недавно потребовал пересмотреть действующий закон 1992 года, который затрудняет получение гражданства.

Таяни выступает за введение так называемого ius scholæ ("право школы") – по аналогии с ius soli, "правом земли", или ius sanguinis, "правом крови"). Речь идёт о том, чтобы сделать возможным подачу заявления на получение итальянского гражданства после завершения 10-летнего курса обязательного образования.

Это предложение не пришлось по вкусу другим членам правящей коалиции – ультраправым партиям "Братья Италии" Джорджи Мелони и "Лиге" Маттео Сальвини.

Амин Нур родился в Сомали и приехал в Италию, когда ему было 4 года. Прожив и проучившись в стране более 30 лет, он так и не стал гражданином. Сегодня он представляет организацию NIBI (Neri italiani Black Italians), которая активно ратует за смягчение законодательства.

"Я всегда работал легально, платил налоги, – говорит он. – Я чувствую себя иностранцем в своей стране. От Африки у меня остался только цвет кожи, ведь я никогда не возвращался в Сомали. Это как если бы вам ампутировали ногувы ограничены во всём, что делаете. Быть итальянцемэто повод для гордости. Я много лет тренировался по каратэ и добился успехов, но не мог участвовать в международных соревнованиях, как мои товарищи".

В течение многих лет организация Save the Children проводила работу по интеграции детей, родившихся на Апеннинах в семьях мигрантов. Вот что говорит представительница НКО Рафаэлла Милано: "В Италии закон устарел. Ему уже более 30 лет, он был разработан для общества эмигрантов. Его приняли в основном для того, чтобы защитить детей тех итальянцев, которые работали за пределами страны. За это время Италия сильно изменилась, так что законодательство нуждается в пересмотре".

Соратники Маттео Сальвини не хотят ничего слышать о реформе.

"Две партии из трёх говорят Forza Italia, что это не наш приоритет, – подчёркивает депутат "Лиги" Россано Сассо.* – Мы можем говорить об этом, мы обсуждаем это с лета, но я сомневаюсь, что дело дойдёт до дебатов в парламенте. Наверняка, это произойдёт среди оппозиционных партий, но не среди тех, которые входят в правящую коалицию. В 2022 году итальянцы голосовали не за то, чтобы мы вводили ius scholæ".

Дебаты продолжатся в ближайшие месяцы. Антонио Таяни и его партия намерены вынести это предложение на рассмотрение парламента.

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