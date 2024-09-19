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Венгрия готовится к сильным наводнениям

Уровень воды в Будапеште поднимается
Уровень воды в Будапеште поднимается Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Gábor Tanács
Опубликовано
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Ожидается, что в субботу уровень воды в Дунае достигнет своего пика в Будапеште.

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Венгрия готовится к самому сильному наводнению на реке Дунай за последнее десятилетие. Военные, аварийные службы и добровольцы строят временные дамбы в излучине Дуная, расположенной к северу от Будапешта.

"Проблема в том, что в отличие от 2013 года, когда паводковые воды быстро отступили, в этот раз волна может продержаться дольше. В этом случае насыпи и песчаные барьеры будут насыщаться влагой, и если произойдет прорыв или утечка, ее будет трудно сдержать" - говорит волонтер Дьёрдь Мольнар.

В населенных пунктах к северу от Будапешта уже приняли необходимые меры предосторожности

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем дежурить на дамбе каждую ночь. Я уже развел костер, и пригласил друзей и семью. Мы будем жарить бекон", - говорит Тамаш Крейж.

В Управления водных ресурсов Венгрии предупреждают, что нынешнее спокойствие обманчиво, поскольку на северо-западе страны уже началось наводнение.

"За последние две ночи мы уже «поймали» - если использовать профессиональный жаргон - утечки и болотистые местности. В таких случаях набережные накрывают полиэтиленовой пленкой и укрепляют" - объясняет Габриэлла Шиклош, пресс-секретарь ведомства.

В Будапеште начало затапливать набережные в центре города, в том числе перед зданием венгерского парламента

"Ожидается, что в субботу уровень воды в Дунае достигнет своего пика в Будапеште, но уровень будет ниже, чем прогнозировалось ранее. От излучины Дуная до столицы сохраняется спокойное состояние готовности. Однако власти предупреждают, что меры по защите от наводнений потребуются в течение длительного времени" - передает из Будапешта корреспондент Euronews Габор Танач.

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