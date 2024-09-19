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Европарламент признал Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы

Оппозиционный кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес возглавляет демонстрацию в Каракасе, 30 июля 2024 года.
Оппозиционный кандидат в президенты Эдмундо Гонсалес возглавляет демонстрацию в Каракасе, 30 июля 2024 года. Авторское право Cristian Hernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Cristian Hernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Левые евродепутаты, однако, считают такой шаг необоснованным

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Европейский парламент признал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса законным президентом Венесуэлы.

По официальным данным, на выборах 28 июля победил действующий глава государства Николас Мадуро, опередивший Гонсалеса почти на 8 процентных пунктов. Однако оппозиция опубликовала свои подсчёты, согласно котором Гонсалес однозначно выиграл, получив 67% голосов.

При этом сам оппозиционер покинул Венесуэлу в начале сентября — Испания предоставила ему политическое убежище после того, как венесуэльские власти выдали ордер на его арест.

Антонио Лопес-Истурис Уайт, Европейская народная партия:

«Это признание очевидного: результаты выборов, которые были обнародованы за пределами Венесуэлы, ясно показывают победу Эдмундо Гонсалеса и демократической оппозиции над диктаторским режимом. И сейчас необходимо усилить санкции против этого режима. Против правящего класса, а не граждан. Этим мы отличаемся от США. Наши санкции не нацелены против людей, которые и так страдают от тирании».

В то же время, ни одна европейская страна президентом Гонсалеса официально не признала — хоть и объявление о победе Мадуро дипломаты тоже называли «не заслуживающим доверия».

«За» высказались в первую очередь ультраправые, правые и правоцентристские группы Европарламента — впервые за время работы нового созыва они выступили столь единым фронтом.

Левые же выступили против, считая подобный шаг необоснованным.

Хави Лопес, «Социалисты и демократы»:

«Ни одна из 27 стран Европейского союза не сделала этого, ни Европейский союз, и вообще из всего международного сообщества только две страны, Панама и Эквадор, выступили с таким признанием. У нас есть результаты подсчётов, но нет всей картины, всех протоколов и всех данных. И в такой ситуации у нас вряд ли есть право признавать результаты выборов. Правда, что международные наблюдатели говорят о том, что лидер оппозиции, скорее всего, победил. Но признание — это не просто слово, это институциональное действие. И в конце концов, мы не считаем, что такое признание принесёт пользу».

Так или иначе, одобренная Европарламентом резолюция требует, кроме прочего, выдачи международного ордера на арест Николаса Мадуро — за «преступления против человечности» и «грубые нарушения прав человека».

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