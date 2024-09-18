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Шторм "Борис" приближается к Италии

Вид на затопленные улицы в городе Плав, Чехия
Вид на затопленные улицы в городе Плав, Чехия Авторское право Stanislav Hodina/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Stanislav Hodina/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В Италии из-за шторма "Борис" объявлены предупреждения о ливнях и наводнениях. Жертвами стихии в Польше, Чехии, Австрии и Румынии стали более 20 человек.

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Шторм "Борис", обрушившийся на Центральную и Восточную Европу, подходит к Италии. На большей части страны объявлены предупреждения о ливнях и наводнениях. За последние несколько дней жертвами стихии в Польше, Чехии, Австрии и Румынии стали более 20 человек.

В Чехии паводковая ситуация постепенно нормализуется. Количество населенных пунктов, где наблюдается повышенный уровень воды в реках сократилось с 200 до 130. Сумма ущерба от наводнения может составить порядка 400 миллионов в пересчете на евро.

Богумин, Чехия
Богумин, ЧехияDarko Bandic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В Польше в пострадавших районах власти ввели чрезвычайное положение на тридцать дней. На помощь жителям южной части страны направили военных. Тем временем в городе Вроцлаве, расположенном на берегах Одера, готовятся к сильному наводнению.

Из-за разлива альпийских рек тяжелой остается ситуация в Вене, федеральных землях Нижняя Австрия, Зальцбург и Тироль. Наводнение опустошило множество общин. Под водой оказались целые деревни. Затоплены поля. По предварительным данным сумма ущерба исчисляется десятками миллионов евро.

Рекордное количество осадков, выпавшее в сентябре в центральной и восточной Европе, вызвано рядом факторов, в том числе, как заявляют метеорологи, изменением климата.

Дополнительные источники • EBU

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