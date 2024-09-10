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Суд ЕС оставил в силе штраф Google на сумму в 2,4 млрд евро

Вице-президент Еврокомиссии ЕС Маргрет Вестагер
Вице-президент Еврокомиссии ЕС Маргрет Вестагер Авторское право Virginia Mayo/AP Photo
Авторское право Virginia Mayo/AP Photo
By Cynthia Kroet
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Европейский суд оставил в силе штраф в 2,4 млрд евро, наложенный за Google за нарушение антимонопольного законодательства.

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Европейский суд оставил в силе рекордный штраф в размере 2,4 миллиарда евро, наложенный на Google за антиконкурентное продвижение сервиса Shopping.

Это одна из двух побед главы антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер в ее борьбе с крупными технокомпаниями: судьи также согласилисьс ней в деле на 13 млрд евро, связанном с низкими налоговыми платежами Apple в Ирландии.

В 2017 году Комиссия обвинила Google в том, что он отдает предпочтение результатам собственного сервиса сравнения цен Google Shopping в результатах поиска, ущемляя конкурентов.

Google и ее материнской компании Alphabet было предписано выплатить штраф, который на тот момент был самым большим из когда-либо наложенных Еврокомиссией в рамках ее жестких антимонопольных полномочий.

Google не удалось оспорить это решение в Европейском суде общей юрисдикции, после чего компания подала апелляцию в Европейский суд, высшую судебную инстанцию ЕС.

"В свете особенностей рынка и конкретных обстоятельств дела поведение Google было дискриминационным и не подпадало под рамки конкуренции по существу", — заявили судьи, отклонив апелляцию Google и ее материнской компании Alphabet.

Google показывал результаты поиска своего сервиса сравнения цен первыми, используя привлекательную визуальную и текстовую информацию, в то время как результаты конкурентов располагались ниже в виде обычных ссылок, заявила Еврокомиссия.

Постановление подтверждает консультативное заключениеДжулиана Кокотта, одного из генеральных адвокатов суда, который в январе заявил, что штраф должен быть оставлен в силе.

Google "использовал свое доминирующее положение на рынке услуг общего поиска, чтобы отдать предпочтение своему собственному сервису сравнения цен", — говорилось в его заключении.

Поражение Google — это победа Вестагер, которая завершает срок в конце этого года.

Генеральный директор ассоциации потребителей BEUC Агустин Рейна в своем комментарии приветствовал решение, назвав его "чрезвычайно важным для европейских потребителей".

"Суд подтвердил, что Google не может несправедливо лишать европейских потребителей доступа к полной и объективной онлайн-информации о том, где можно получить лучшие предложения", — сказал он.

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