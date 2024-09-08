"Кинематограф в отличной форме": Венецианский фестиваль раздал награды

By Euronews и AP, EBU

Англоязычный дебют Педро Альмодовара “Комната по соседству” с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон удостоился "Золотого льва" на 81-м Венецианском кинофестивале. Многие из 20 конкурсных работ вызвали разногласия, но, подволя итоги, глава жюри Изабель Юппер заявила, что "кинематограф в отличной форме".

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Англоязычный дебют Педро Альмодовара “Комната по соседству” с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон в главных ролях удостоился "Золотого льва" на 81-м Венецианском кинофестиваляе в субботу.

После показа на фестивале фильма Альмодовара, который сам он определяет как "Размышление о дружбе и смерти", ему аплодировали стоя 20 минут. После этого испанского режиссёра многие называли фаворитом кинофестиваля. “Я хотел бы посвятить картину своей семье, - сказал Альмодовар, получая статуэтку "Золотого льва". - Это мой первый фильм на английском языке, но по духу он испанский”. "Комната по соседству" - экранизация романа писательницы Сигрид Нуньес "Через что ты проходишь".

Приз за лучшую женскую роль жюри под руководством Изабель Юппер присудило Николь Кидман за работу в картине “Малышка”. На австралийская актриса пропустила церемонию награждения из-за смерти матери, от её имени выстпуила режиссёр фильма Халиной Рейн, зачитавшая обращение Николь Кидман.

Я приехала в Венецию и вскоре узнала, что моя прекрасная, храбрая мама Джанелль Энн Кидман, только что скончалась. Я в шоке и должна быть со своей семьей, но эта награда для нее... Она сформировала меня и сделала такой, какая я есть Николь Кидман лауреат премии за лучшую женскую роль 81-го Венецианского кинофестиваля

Главный приз за режиссуру достался Брэди Корбету за 215-минутную послевоенную эпопею "Бруталист". В ней рассказывается история архитектора, пережившего Холокост, который восстанавливает свою жизнь в Америке. Он тоже зачитал заявление: “Всё это очень ошеломляет. ... Краткость никогда не была моей сильной стороной, - сказал Корбет в частности. - Спасибо, что не обвиняете меня в затянутости”.

Известный французский актёр Венсан Ландон получил награду за лучшую мужскую роль в фильме “Тихий сын", где играет отца-одиночку, чей сын подвергся радикализации со стороны ультраправых.

"Серебряного льва" удостоился фильм Моры Дельперо “Вермильо”. Итало-франко-бельгийская драма рассказывает о последнем годе Второй мировой.

На Венецианском кинофестивале состоялась мировая премьера картины Кевина Костнера ”Горизонт: американская сага — глава 2", показанной вне конкурса. Многие из 21 конкурсных работ вызвали разногласия, но подволя итоги, Изабель Юппер продемонстрировала изрядный оптимизм.

У меня для вас хорошие новости: кинематограф находится в отличной форме! Изабель Юппер председатель жюри 81-го Венецианского кинофестиваля

Среди наиболее заметных фильмов, участвовавших в конкурсе, “Джокер: безумие вдвоем” Тодда Филлипса, немузыкальный мюзикл с Хоакином Фениксом и Леди Гагой; биографическая лента Пабло Ларраина “Мария Каллас”, где приму сыграла Анджелина Джоли, и экранизация Лукой Гуаданьино романа Берроуза “Квир” с Дэниелом Крейгом в роли эмигранта-наркомана, одержимого молодой студенткой.