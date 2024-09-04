Ирландия создаёт комиссию по расследованию насилия в церковных школах

Результаты предварительного расследования в правительстве назвали «ужасающими»

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Правительство Ирландии создаёт комиссию по расследованию сексуальных злоупотреблений в приходских школах под эгидой католических орденов.

Опубликованные в июне результаты предварительного расследования говорят о том, что что в период с 1927 по 2013 год в 308 школах во всех частях страны работали 884 предполагаемых насильника, которых подозревают в совершении не менее чем 2400 преступлений. Правда, более половины подозреваемых уже умерли.

Министр образования Норма Фоули назвала доклад «ужасающим документом, содержащим самые ужасные свидетельства сексуального насилия». Она особо отметила «необыкновенное мужество» бывших учеников, переживших насилие и рассказавших об этом следователям или СМИ: таких нашлось 149 человек. Большинство из них — мужчины, которым сейчас 50-60 лет.

Создание правительственной комиссии — одна из главных рекомендаций, вынесенных по итогам предварительного расследования. Объём документа превышает 700 страниц. Также следователи и юристы рекомендуют ирландским властям потребовать от религиозных орденов внести вклад в программу возмещения ущерба.

«Детство закончилось, когда началось насилие»

Опрошенные в рамках исследования рассказывали о том, что их домогались, раздевали и накачивали алкоголем и наркотиками в атмосфере страха и молчания. Многие жертвы уверены, что такие практики были настолько распространены, что сотрудники школ и руководители религиозных орденов просто не могли не замечать происходящее.

Но влияние и непререкаемый авторитет церкви заставлял детей чувствовать, что обратиться им не к кому: ни родители, ни полиция не были

Именно этот осознание безнаказанности насильников привело к долгосрочным проблемам с психическим здоровьем, личной жизнью и вредными зависимостями у тех, кто пережил сексуальные домогательства. «Многие говорили, что их детство закончилось в тот день, когда началось насилие», — говорится в отчете.

Это уже далеко не первая работа такого рода. Расследования и разбирательства приобрели большой масштаб в 2000-х годах. Вскрывшиеся масштабы насилия, равно как и система покрывательства преступлений, которая держалась на непререкаемом авторитете церкви и священников, шокировали общество Ирландии (как и многих других стран, где в то же время были запущены аналогичные процессы).

Ирландию в своё время считали одним из надёжнейших оплотов католицизма в мире; но за последние 20 лет авторитет церкви резко упал даже в этой стране.