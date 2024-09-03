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Армия РФ нанесла ракетный удар по Полтаве: погибли десятки людей

Архив: Владимир Зеленский в Лондоне, 19 июля 2024 г.
Архив: Владимир Зеленский в Лондоне, 19 июля 2024 г. Авторское право Kin Cheung/AP
Авторское право Kin Cheung/AP
By Euronews и AP, EBU
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Две российские баллистические ракеты поразили учебное заведение и близлежащую больницу в Полтаве. Погиб по меньшей мере 41 человек, более 180 получили ранения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Две российские баллистические ракеты поразили учебное заведение и близлежащую больницу в центральном регионе Украины. В результате удара погиб по меньшей мере 41 человек и свыше 180 получили ранения. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил провести полное и оперативное расследование обстоятельств произошедшего.

По словам официальных лиц, удар был нанесён по городу Полтаве, столице одноименной области, расположенном в 110 километрах от границы с Россией и в 350 километрах к юго-востоку от Киева.

В минобороны Украины сообщили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

По неподтвержденным данным под обстрел попал учебный центр ВСУ. Также сообщается, что под завалами находятся люди. На месте идут спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что вблизи места попадания ракет находится жилой массив. "В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады", - отметил Клименко.

В Полтаве объявлен трехдневный траур по погибшим.

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