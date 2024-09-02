Турция подала заявку на вступление в БРИКС - Bloomberg

By Euronews

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Анкара подала заявку на вступление в БРИКС.

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Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Анкара, как отмечается, стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи, помимо имеющихся в странах Запада. При этом Турция намерена выполнять свои обязательства в качестве члена Североатлантического альянса.

Комментируя желание Анкары вступить в Брикс, источники указывают, что этот шаг также вызван разногласиями с другими членами НАТО из-за того, что официальная Анкара поддерживала тесные связи с Москвой после начала вторжения войск РФ в Украину в 2022 году. Кроме того, как указывают наблюдатели, Турция разочарована тем, что так и не стала членом Европейского союза.

БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем. В 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. В нынешнем году в объединении председательствует Россия.