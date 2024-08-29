Работа аэропорта нарушена из-за компьютерного сбоя

By Euronews

Также была затронута работа экстренных служб и силовых структур

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Второй по величине аэропорт Нидерландов, Эйндховен, вынужден был прервать работу на несколько часов из-за сбоя в работе компьютерных сетей, связанных с министерством обороны королевства. Остальные аэропорты, в том числе крупнейший — в Амстердаме — затронуты не были.

«Наш рейс задерживали уже дважды. Сначала его отложили до полудня, а теперь до часа дня, и мы до сих пор не знаем, полетим ли вообще».

О проблемах со связью и внутренними сетями сообщил целый ряд экстренных служб и силовых структур, включая полицию и береговую охрану. Также голландцы жаловались на перебои в работе системы записи на вакцинацию от Ковид-19.

Власти страны при этом не нашли признаков злого умысла и предполагают технический сбой.

Дик Схоф, премьер-министр Нидерландов:

«Признаков злого умысла нет, хоть я и не могу исключить его полностью. Министерство обороны не поднимало тревогу».

Так или иначе, достоверно причина неисправности пока не установлена. В Министерстве обороны лишь доложили, что перезапускают свои сети и собирают информацию о проблеме.