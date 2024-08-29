Кулеба и Боррель призывают разрешить удары по российской территории

By Euronews

На этом фоне Нидерланды уже разрешили иcпользовать свои F-16 над Россией

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призывает европейские страны разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории: об этом он заявил в Брюсселе в ходе встречи европейских министров с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС:

«Оружие, которое мы предоставляем Украине, должно быть использовано в полном объёме, ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли наносить удары по тем местам, откуда их бомбит Россия. В противном случае это оружие бесполезно».

Великобритания и США пока запрещают использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по целям на российской территории. В Киеве заявляют, что обстреливают только военные цели.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины:

«Один из нерешённых вопросов нашей повестки дня — разрешение Украине наносить легитимные удары. Я подчёркиваю, по легитимным военным целям в глубине России, в основном речь идёт об аэродромах, на которых базируются российские бомбардировщики, атакующие украинские войска и украинские города и инфраструктуру».

На этом фоне Нидерланды в четверг подтвердили, что отправленные Киеву истребители F-16 можно будет применять для ударов по объектам в России — но только по военным целям, а не по гражданским. Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что эти самолёты размещают вдали от линии фронта и используют в основном для задач ПВО и ПРО.