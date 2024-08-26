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Срочная новость. Масштабная воздушная атака РФ на Украину

Российское оружие в действии против Украины
Российское оружие в действии против Украины Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
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Сообщается об ударах по объектам энергетики.

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В понедельник утром Украина подверглась массированной воздушной атаке со стороны РФ. По всей стране звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы.

Сообщается об ударах по объектах энергетики. В "Укрэнерго" объявили об экстренных отключения света. В "Укрзализныци" предупредили о задержках движения пригородных поездов, выведены резервные тепловозы.

В Киеве и Житомире из-за отключения света возникли перебои с водоснабжением.

Во Львовской области ударам подверглись объекты инфраструктуры. В городе Луцк Волынской области поврежден многоквартирный дом, местные власти сообщили об одном погибшем.

Взрывы прогремели в Днепропетровской области, сообщается, что погиб один человек.

Российское агентство ТАСС сообщает, что в Ивано-Франковске удар был нанесен по складу с военной техникой.

Польша усилила свои ВВС из-за угрозы российских ракет.

Губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин заявил, что обломки сбитых украинских беспилотников попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе.

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