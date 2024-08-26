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В Португалии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Архив: вид на Лиссабон
Архив: вид на Лиссабон Авторское право Armando Franca/AP2011
Авторское право Armando Franca/AP2011
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

В понедельник утром жители Лиссабона и Сетубала проснулись от подземных толчков. По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), магнитуда землетрясения составила 5,3. На этот час сообщений о жертвах и крупных разрушениях не поступало.

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В понедельник утром жители Лиссабона и Сетубала проснулись от подземных толчков: Геофизический института США (USGS) и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4.

В соцсетях множатся сообщения о том, что землетрясение ощущалось вплоть до Порту, а также в Испании и Марокко. По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), магнитуда землетрясения составила 5,3.

Толчки были зафиксированы в 5 утра, их эпицентр находился в 58 километрах к западу от города Синиш, в море, на глубине 21 километр.

В заявлении Португальского института моря и атмосферы (IPMA) говорится, землетрясение не причинило ущерба людям или имуществу и ощущалось с максимальной силой IV/V (модифицированная шкала Меркалли) в районе Синиша, меньше - в районах Сетубала и Лиссабона.

По информации Службы гражданской обороны, подземные толчки ощущались на всей территории Португалии, включая столицу.

"Мы получили много звонков, особенно от людей, которые хотели знать, что происходит и что им делать", - рассказал командир Жозе Миранда из Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (ANEPC). Он подтвердил, что на этот час сообщений о жертвах или крупных разрушениях не поступало.

"На данный момент есть информация о чрезвычайной ситуации на одной из улиц в городе Сезимбра, где констатировали трещины в зданиях", - сказал он.

Правительство Португалии в заявлении, опубликованном интернет-газетой Observador, сообщает, что находится "в тесной координации со всеми соответствующими службами" после землетрясения. Оно призвало население сохранять спокойствие и следовать рекомендациям Национального управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне.

В том же заявлении говорится, что информация будет обновляться Управлением по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, которое в понедельник утром посетит министр иностранных дел Пауло Ранхель, исполняющий обязанности премьер-министра на время отпуска Луиса Монтенегро.

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