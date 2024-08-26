Франция: президент Макрон отвергает вариант левого правительства

By Euronews

Сегодня во Франции стартует очередной раунд политических консультаций по поводу назначения нового премьер-министра. Накануне президент Макрон отверг кандидатуру Люси Касте от "Нового Народного фронта".

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Кто возглавит правительство Франции? В понедельник 26 августа президент Эммануэль Макрон провел первые консультации с лидерами парламентских партий и главами обеих палат. Участники встреч с главой государства воздерживались от комментариев сразу после переговоров.

Вечером Елисейский дворец, выпустив коммюнике по итогам консультаций, официально подтвердил, что Макрон отвергает вариант левого правительства.

"После консультаций президент констатировал, что правительству на основе единственной программы "Нового народного фронта" был бы немедленно вынесен вотум недоверия другими парламентскими партиями, - отмечается в тексте. - Такое правительство было бы недееспособным".

Таким образом, кандидатура, предложенная левым альянсом "Новый народный фронт" на пост премьер-министра республики, не прошла. Речь идет о 37-летней экономистке Люси Касте.

Новый раунд консультаций с представителями партий и опытными политическими деятелями стартует 27 августа.

Напомним, на прошедших в стране выборах в парламент, ультраправые показали рекордный результат, но все же стали третьими, уступив объединившимся против них силам — левой коалиции "Новый народный фронт" и центристскому президентскому блоку "Вместе за республику".