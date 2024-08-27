Макрон возобновил консультации по формированию правительства Франции

By Euronews

Времени на формирование правительства у французских политических сил остается все меньше - уже к 1 октября нужно принять бюджетный план

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Политическая головоломка Франции далека от разрешения.

Президент Эммануэль Макрон возобновил очередной раунд марафонских переговоров с политическими группами в надежде договориться о новом правительстве.

Во вторник состоялись консультации с представителями независимой центристской группы LIOT, а в среду президент примет членов консервативной парламентской группы, получившей название "Правые республиканцы".

Левая коалиция "Новый народный фронт", которая завоевала больше всего мест на внеочередных выборах, но не получила большинства, отказалась участвовать в этих переговорах после того, как Макрон отверг возможность создания левого правительства, которое, по его мнению, будет угрожать "институциональной стабильности", так как не выдержит голосования о доверии в парламенте.

Левое правительство, по мнению Макрона, несет угрозу "институциональной стабильности" AP Photo/Thibault Camus

Но с учетом предстоящей церемонии открытия Паралимпийских игр в среду вечером и визита Макрона в Сербию в конце недели, выбор будущего премьер-министра становится все более срочным.

Подавшее в отставку правительство премьер-министра Габриэля Аттала управляет текущими делами уже более 40 дней - беспрецедентная ситуация с послевоенного периода.

А времени все меньше - ведь до 1 октября должен быть представлен важнейший бюджетный план страны на следующий год.

И сейчас кажется, что Франция движется к "подвешенному" парламенту, поскольку ни один из трех основных блоков не стремится к созданию коалиции.