By Euronews

Британские факелоносцы передали французским спортсменам паралимпийский огонь. Двенадцать факелов начали путешествие по городам Франции.

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Паралимпийский огонь начал путешествие по городам Франции, ранее проделав путь путь под Ла-Маншем.

Британские факелоносцы отправились из деревни Сток-Мандевилл и встретились со своими французскими коллегами на полпути. Среди них была Лора Миллс, правнучка сэра Людвига Гуттмана, основателя паралимпийского движенияи и первых Паралимпийских игр.

На выезде из туннеля в коммуне Кале были зажжены 11 других факелов. Их пронесут по городам Франции, чтобы вовлечь как можно больше французов в эстафету паралимпийского огня, и привлечь внимание сообществ к жизни людей с ограниченными возможностями.

Путешествие завершится в среду 28 августа в Париже. Именно в этот день будет зажжен паралимпийский огонь. Спортивные соревнования продлятся до 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе.