Литва открывает первый парк контрмобильной техники для защиты восточной границы НАТО

By Euronews и EBU

Литовская линия обороны станет частью системы укреплений, согласованной министрами обороны стран Балтии в январе в ответ на вторжение России в Украину в 2022 году.

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Литва открыла первый парк противодействия мобильности противника на востоке страны, который она называет частью Балтийской линии обороны, постепенно формирующейся на восточных рубежах НАТО.

На территории парка расположены блокпосты, различные заграждения и противотанковые препятствия "зубы дракона".

"Если мы хотим эффективно защищать себя, мы должны создать эту систему. Мы так и делаем, и весь план литовской линии обороны, который мы представили три недели назад, основан на таком системном подходе, когда физические барьеры интегрированы с артиллерийским прикрытием", - сказал министр обороны Лауринас Кащюнас.

Зона в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, также включает традиционные препятствия, такие как "ежи" и "испанские лошади", которые могут быть быстро развернуты в другом месте в случае нападения.

"Война в Украине обнажила силу классики. Можно говорить о превосходстве в воздухе, превосходстве на флоте, превосходстве на суше и совместной войне - но препятствия делают свое дело, они замедляют или останавливают врага, что позволяет нам уничтожить его или направить туда, где мы его уничтожим", - сказал журналистам командующий Вооружёнными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас.

В конце июля правительство Литвы одобрило планы по усилению мер противодействия мобильности, включая создание блокпостов и установку взрывных устройств под мостами.

К апрелю 2025 года планируется создать парки противотранспортного оборудования в местах, определенных армией, вдоль границы с Беларусью на востоке и на западе, в Калининградской области России.

В то время как непосредственные меры обойдутся примерно в 17,5 млн евро, стоимость всей системы обороны в течение следующего десятилетия оценивается примерно в 600 млн евро.

Литовская линия обороны станет частью системы укреплений, согласованной министрами обороны стран Балтии в январе.

Польша также намерена укрепить свою восточную границу в рамках собственной инициативы East Shield, а в Латвии ведется строительство первой очереди Балтийской линии обороны в самом восточном регионе Латгалии.

Оборудование в литовском оборонном парке противодействия мобильности в Пабраде, 22 августа 2024 г. SCREENSHOT FROM EBU VIDEO 2024_10252785

В июне лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо, в котором призвали ЕС финансировать линию обороны стоимостью 2,5 миллиарда евро против военных и гибридных угроз с Востока.

В январе страны Балтии подписали соглашение о создании общей линии обороны для укрепления восточной границы НАТО как с Россией, так и с ее близким союзником - Беларусью.

Латвия, Литва и Эстония когда-то были частью Советского Союза, но сейчас входят в ЕС и НАТО и являются союзниками Украины, куда Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.