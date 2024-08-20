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Спасатели обследуют затонувшую яхту Bayesian: среди 6 пропавших без вести - глава Morgan Stanley

Спасатели обследуют затонувшую яхту
Спасатели обследуют затонувшую яхту Авторское право Alberto Lo Bianco / /Alberto Lo Bianco / LaPresse
Авторское право Alberto Lo Bianco / /Alberto Lo Bianco / LaPresse
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Во вторник возобновились поиски шести человек, находившихся на яхте Bayesian, которая затонула во время шторма, стоя на якоре перед Портичелло, в районе Палермо. Из 22 человек 15 были спасены.

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Во вторник возобновились поиски шести пропавших без вести с затонувшего в понедельник на рассвете у берегов Сицилии парусника Bayesian.

Команды водолазов спасательной службы, прибывшие из Рима, Сассари и Кальяри, обследуют затонувшее судно, которое лежит на глубине около 50 метров.

Накануне они извлекли тело одного из членов экипажа, повара Рикардо Томаса, но не смогли продвинуться дальше из-за завалов из мебели, мешающих проходу.

Тела пропавших без вести могут находиться внутри судна. Среди них британский магнат и владелец яхты Майк Линч, его 18-летняя дочь, председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер с женой, а также адвокат Линча Крис Морвилло с женой.

Еще 15 человек, включая пассажиров и членов экипажа, были спасены вскоре после кораблекрушения.

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