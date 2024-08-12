Европейские страны отправляют помощь Греции

By Euronews

Половина Греции — в «красной» зоне опасности

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Афины окутаны дымом от лесных пожаров, бушующих к северо-востоку от города. Сильные ветры и жара серьёзно осложняют борьбу с огнём.

Задействованы более полутора тысяч пожарных и десятки самолётов и вертолётов. Подключены все экстренные службы: полиция помогает информировать жителей и организовывать эвакуацию целых населённых пунктов, оказавшихся на пути огня и дыма.

«Ветер дул то в одну сторону, то в другую. Из-за дыма трудно было дышать. Ничего не было видно. Глаза слезились. Собственный дом мы не видели — мы были метрах в 50 от него, плюс ещё около 10 м по улице, 60 метров. Но разглядеть его мы не могли. Даже вертолет, который сбрасывал воду, мы не видели, только слышали», — рассказывает местный житель, семье которого пришлось бежать из дома.

В воскресенье Афины обратились в Брюссель с просьбой задействовать Механизм гражданской обороны Евросоюза, который может координировать усилия разных стран и оплачивать транспортные расходы.

Италия и Франция уже отправили самолёты, оборудованные для тушения лесов, а Чехия снарядила отряд пожарных и наземной техники.

Июнь и июль этого года уже стали самыми жаркими месяцами в истории метеорологических наблюдений Греции. Сейчас температура в ряде районов достигает 40 градусов. По данным метеорологов, всю неделю половина Греции будет оставаться в «красной зоне» чрезвычайной опасности лесных пожаров.