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Сальвадор Илла Рока - новый президент Каталонии

Церемония инаугурации Сальвадора Иллы Рока
Церемония инаугурации Сальвадора Иллы Рока Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
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Бывший глава региона и сторонник независимости Карлес Пучдемон покинул Барселону и находится в Ватерлоо

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Сальвадор Илла Рока, лидер Партии социалистов Каталонии (PSC) и близкий союзник премьер-министра Испании Педро Санчеса, был приведен к присяге в качестве 133-го президента Каталонии. Церемонии состоялась в субботу в штаб-квартире каталонского правительства в Барселоне. Он стал первым каталонским региональным лидером, не принадлежащим к лагерю сепаратистов, с 2010 года.

Илла Рока был избран на высший пост в регинальном правительстве в ходе парламентского голосования, состоявшегося в четверг. Против избрания Иллы Роки выступили 34 члена партии Карлеса Пучдемона "Junts per Catalunya", выступающей за независимость Каталонии.

Между тем бывший президент Каталонии Пучдемон в пятницу прибыл на короткое время в Барселону, после чего вернулся в Ватерлоо в Бельгии.

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