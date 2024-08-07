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Рацион чемпионов: Олимпийская деревня делится продуктами

Спортсменам готовят 40 тысяч блюд в день. Продукты закуплены с запасом, ими делятся.
Спортсменам готовят 40 тысяч блюд в день. Продукты закуплены с запасом, ими делятся. Авторское право Sarah Meyssonnier/AP
Авторское право Sarah Meyssonnier/AP
By Euronews
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Оргкомитет Летних Игр отправляет часть продуктов и готовых блюд из Олимпийской деревни нуждающимся - по линии Банка продовольствия. Франция призывает сделать эту практику постоянной для всех крупных мероприятий.

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Это буквально пища чемпионов! Оргкомитет Олимпиады не позволит запасам продуктов, сформированным для обслуживания спортсменов и персонала Игр, пропасть. Все, что не использовано, отдают нуждающимся через сеть Банка продовольствия. В Париже надеются что такая практика станет постоянной для крупных мероприятий во всем мире.

Николя Дюбуа, заведующий складом продуктов в Женвилье, подсчитал: "С начала Олимпиады мы получили около 15 тонн еды только на этот склад, а всего, с учетом другого склада в Париже - около 30 тонн".

Часть собранного Банком доставлена в дисконтный продуктовый магазин к северу от Парижа. Жанна Мусага приходит туда регулярно. "Мы пользуемся этой возможностью, магазин помогает, - подтверждает она. - Помогает нам, людям, которые зарабатывают мало! Вместо того, чтобы идти в дорогое место, мы берем все здесь, где дешевле".

Распределение продуктов - часть усилий Оргкомитета, пообещавшего, что Летние Игры станут самыми экологичными в новейшей истории, отвечая Целям устойчивого развития.

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