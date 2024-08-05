Извержение Этны привело к образованию облака пепла высотой 10 км

By Euronews и AP, EBU

В результате пятого с начала июля извержения Этны образовалось облако пепла высотой 10 километров. В близлежащем аэропорту Катании были отменены рейсы.

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Фонтан лавы и облако пепла высотой 10 километров - сицилийский вулкан Этна продолжает преподносить сюрпризы туристам и местным жителям.

Пятое с 4-го июля извержение произошло в воскресенье в кратере Вораджине. В результате в близлежащем аэропорту Катании были отменены рейсы, сообщает национальная телекомпания RAI.

В муниципалитетах Виагранде, Трекастаньи и Зафферана пепел снова покрыл землю. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Оценка ущерба продолжается, но по предварительным данным, стоимость сбора, вывоза и утилизации пепла оценивается в 15 миллионов евро.

Сообщается о местных жителях, получивших из-за пепла травмы.

Я думаю, нам действительно нужно вмешательство государства. Люди не могут каждый день убирать улицы, дома, крыши, а после того как уборка закончена, её приходится начинать сначала. Вулканический песок повсюду... житель Трекастаньи

Высота расположенного на восточном побережье Сицилии вулкана - 3329 метров. Итальянский институт геофизики и вулканологии предупредил, что вулканическая активность Этны пока сохранится. Здесь напомнили, что Этна - крупнейший действующий вулкан Европы и один из самых активных в мире, особенно оживился за последние пять лет.