Суперячейковый торнадо на востоке Испании

By euronews

Торнадо засняли близ городка Эль-Торо в провинции Кастельон. Суперячейки — это мощные грозовые облака, которые характеризуются вращающимся восходящим потоком воздуха и представляют наибольшую опасность из всех видов гроз.

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Редкий, суперячейковый тип торнадо попал на видео на востоке Испании, в провинции Кастельон.

Хосе Арен, мэр города Эль-Торо, заявил, что появление торнадо "удивило нас всех", но, похоже, серьезного ущерба удалось избежать.

Местное метеорологическое агентство MeteoStorms заявило, что торнадо был вызван суперячейкой.

Суперячейки — это мощные грозовые облака, которые характеризуются вращающимся восходящим потоком воздуха и представляют наибольшую опасность из всех видов гроз. Они часто вызывают торнадо, а также град и ураганный ветер.