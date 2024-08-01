Итальянская боксерша отказалась драться с алжиркой, которую называют трансгендером

By Euronews

Еще один скандал разразился на Олимпиаде в Париже. Итальянская боксерша проиграла в 1/8 финала сопернице, которую ранее отстранили от чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста

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Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжирской боксершей Иман Хелиф, получив несколько сильных ударов. Поединок завершился всего за 46 секунд.

"Это чертовски больно, - объяснила позднее итальянка. - Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара".

При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, опустилась на колени и заплакала.

25-летняя Карини, уроженка Неаполя по прозвищу "Тигр", выступает в весовой категории до 66 кг.

В итальянских СМИ еще задолго до матча развернулась настоящая травля алжирской спортсменки, МОК обвиняли в нарушении спортивных принципов.

За соотечественницу вступилась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Я не согласна с решением МОК позволить алжирской спортсменке Иман Хелиф участвовать в боксерском турнире на Олимпийских играх в Париже, конкуренция на старте не кажется честной", - сказала Мелони, которая также прибыла в столицу Франции, чтобы посмотреть олимпийские соревнования.

Женщина или мужчина?

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также спортсменку с Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

На этих Олимпийских играх, по мнению Международного олимпийского комитета (МОК), уровень тестостерона у Хелиф находится в пределах нормы для женщины. Спортсменка получила право участвовать в женских соревнованиях, поскольку прошла тесты на соответствие гендерным критериям.

В августе 2023 года Иман Хелиф была уведомлена о возможности участия в Олимпийских играх в Париже при условии прохождения квалификации. Данное решение МОК реабилитировало боксершу после мер, принятых Международной ассоциацией бокса.

Несмотря на реабилитацию и право на участие в Олимпийских играх 2024 года, Иман Хелиф стала объектом необоснованных обвинений со стороны некоторых СМИ, обвиняющих ее в трансгендерности. Алжирские медиа, напротив, указывают на консервативную позицию этой страны по смене пола и поделились фотографиями Иман Хелиф в детстве, чтобы опровергнуть эти обвинения.

Олимпийский комитет Алжира решительно осудил выпады в адрес спортсменки, назвав их попытками клеветы, основанной на лжи, и заявив, что Хелиф соблюдала все правила допуска к соревнованиям в женской категории.