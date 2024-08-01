EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Итальянская боксерша отказалась драться с алжиркой, которую называют трансгендером

Анджела Карини и Иман Хелиф
Анджела Карини и Иман Хелиф Авторское право John Locher/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право John Locher/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на итальянском языке

Еще один скандал разразился на Олимпиаде в Париже. Итальянская боксерша проиграла в 1/8 финала сопернице, которую ранее отстранили от чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста

РЕКЛАМА

Анджела Карини отказалась продолжать бой с алжирской боксершей Иман Хелиф, получив несколько сильных ударов. Поединок завершился всего за 46 секунд.

"Это чертовски больно, - объяснила позднее итальянка. - Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Я никогда не чувствовала такого удара".

При объявлении победителя итальянка не стала жать руку сопернице, опустилась на колени и заплакала.

25-летняя Карини, уроженка Неаполя по прозвищу "Тигр", выступает в весовой категории до 66 кг.

В итальянских СМИ еще задолго до матча развернулась настоящая травля алжирской спортсменки, МОК обвиняли в нарушении спортивных принципов.

За соотечественницу вступилась и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

"Я не согласна с решением МОК позволить алжирской спортсменке Иман Хелиф участвовать в боксерском турнире на Олимпийских играх в Париже, конкуренция на старте не кажется честной", - сказала Мелони, которая также прибыла в столицу Франции, чтобы посмотреть олимпийские соревнования.

Женщина или мужчина?

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) отстранила Хелиф, а также спортсменку с Тайваня Линь Юйтин от участия в чемпионате мира из‑за проваленного гендерного теста. Анализы показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный тестостерон.

Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил их к женским соревнованиям в 2024 году.

На этих Олимпийских играх, по мнению Международного олимпийского комитета (МОК), уровень тестостерона у Хелиф находится в пределах нормы для женщины. Спортсменка получила право участвовать в женских соревнованиях, поскольку прошла тесты на соответствие гендерным критериям.

В августе 2023 года Иман Хелиф была уведомлена о возможности участия в Олимпийских играх в Париже при условии прохождения квалификации. Данное решение МОК реабилитировало боксершу после мер, принятых Международной ассоциацией бокса.

Несмотря на реабилитацию и право на участие в Олимпийских играх 2024 года, Иман Хелиф стала объектом необоснованных обвинений со стороны некоторых СМИ, обвиняющих ее в трансгендерности. Алжирские медиа, напротив, указывают на консервативную позицию этой страны по смене пола и поделились фотографиями Иман Хелиф в детстве, чтобы опровергнуть эти обвинения.

Олимпийский комитет Алжира решительно осудил выпады в адрес спортсменки, назвав их попытками клеветы, основанной на лжи, и заявив, что Хелиф соблюдала все правила допуска к соревнованиям в женской категории.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Олимпиада-2024: мировой рекорд Пань Чжаньлэ, две золотые медали Леона Маршана

Медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

Балканы продолжают бороться с лесными пожарами

Бокс Италия ОИ-2024 в Париже