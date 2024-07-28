Австралия возглавила медальный зачет Олимпиады, епископы выступили против богохульства на открытии

By Euronews

Австралия возглавила медальный зачет, Франция положила конец доминированию Фиджи в регби-7, но споры вокруг церемонии открытия частично омрачают соревнования.

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На следующий день после масштабной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже началось вручение наград.

Медальный зачет по итогам субботы возглавила Австралия (3 золотые, 2 серебряные, 0 бронзовых), за ней следует Китай (2-0-1), США (1-2-2) и Франция (1-2-1).

Но спортивную сторону Игр несколько оттеняет волна противоречий.

Итак, последние новости из Парижа.

Канадский футбольный тренер отстранен от работы, с команды снято 6 очков после шпионского скандала

ФИФА сняла 6 очков с команды Канады на женском футбольном турнире Олимпийских игр в Париже и запретила работу трех тренеров на один год каждому после того, как два помощника тренера были пойманы на использовании дронов для шпионажа за тренировками соперника - Новой Зеландии перед матчем в среду.

Наказания включают в себя штраф в размере почти 208 000 евро для Канадской футбольной федерации.

Франция завоевала золото в регби-7, положив конец доминированию Фиджи

Антуан Дюпон принес своей команде две попытки и создал еще одну, что позволило Франции завоевать желанную золотую медаль и положить конец олимпийскому господству двукратного чемпиона Фиджи в регби-7.

Лучшего регбиста мира тренеры припасли на вторую половину игры в качестве тактической уловки, которая сработала как нельзя лучше - Франция, проигрывая по ходу встречи 0:7, ошеломила соперника и одержала в финале впечатляющую победу со счетом 28:7.

Неудержимый Антуан Дюпон Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Китаянки намерены взять все золото в прыжках в воду

Китаянки Чан Яни и Чэнь Ивэнь заняли первое место в субботних синхронных прыжках с 3-метрового трамплина - дисциплине, в которой Пекин властвовал на протяжении десятилетий.

В Париже команда стремится завоевать 8 золотых медалей из 8 в женских соревнованиях.

Австралия побеждает на дистанции 400 метров вольным стилем и возглавляет медальную таблицу

Этот заплыв называли одним из самых ожидаемых на Олимпийских играх в Париже. Австралийская пловчиха Ариарне Титмус стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3.57,49.

Серебряную медаль досталась Саммер Макинтош из Канады, бронзовая - представительнице США Кэти Ледеки.

Золото Титмус стало вторым в копилке сборной Австралии на Олимпиаде 2024 года.

Ариарне Титмус Petr David Josek/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

10 Олимпиада грузинской спортсменки

Грузинская спортсменка, специализирующаяся на стрельбе из пистолета, Нино Салуквадзе повторила рекорд по числу участий в Олимпийских играх. Соревнования в Париже стали для неё десятыми. Ранее такое же достижение установил канадец Иан Миллар в конкуре.

55-летняя Салуквадзе побеждала на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году ещё в составе сборной СССР. На той же Олимпиаде она завоевала серебряную медаль. На Играх 2008 года в Пекине Салуквадзе взяла бронзу.

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В субботу Салуквадзе заняла 38-е место в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Она не сумела выйти в финал соревнований. Но в пятницу она получит еще один шанс на медаль в квалификации соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 25 метров.

Качество воды в Сене не соответствовало нормам, когда в ней купалась мэр Парижа

Тесты, проведенные группой мониторинга Eau de Paris, показали, что 17 июля, когда мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, уровень кишечной палочки превышал безопасный предел в 900 колониеобразующих единиц на 100 миллилитров, установленный европейскими правилами.

Проливной дождь во время церемонии открытия возродил опасения по поводу того, будет ли давно загрязненная водная артерия достаточно чистой для проведения соревнований по плаванию.

Анн Идальго купается в Сене Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Французские епископы выступают против Олимпиады из-за "издевательства над христианством"

Мотивы "Тайной вечери" с участием дрэг-квин, а также почти обнаженного Диониса на церемонии открытия пришлись не по душе конференции епископов Французской католической церкви. Они назвали эти эпизоды постановки "насмешкой и издевательством над христианством", отметив, что "чувства христиан со всех континентов были задеты провокациями некоторых сцен".

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Однако художественный руководитель спектакля Тома Жолли заявил, что не стремился подрывать, высмеивать и шокировать: "Больше всего я хотел передать послание любви, послание инклюзии, а вовсе не разделения".

Южная Корея в ярости от того, что на церемонии открытия ее спортсменов представили как северокорейцев

Организаторы Олимпийских игр заявили, что приносят свои глубокие извинения за то, что на церемонии открытия в Париже спортсменов из Южной Кореи представили как северокорейцев.

Власти Сеула потребовали встречи с президентом МОК Томасом Бахом в связи с инцидентом, а также планируют подать "серьезную жалобу на правительственном уровне" французскому правительству.

В субботу Бах позвонил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю и принес извинения за инцидент.