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Олимпийские игры в Париже: расписание финалов воскресенья

В воскресенье будет разыграно три комплекта наград в плавании
В воскресенье будет разыграно три комплекта наград в плавании Авторское право AP/Martin Meissner
Авторское право AP/Martin Meissner
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сегодня в Париже будет разыграна новая порция наград, но в проведение соревнований может вмешаться погода

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В субботу, как и в день открытия Олимпиады в Париже шел дождь, что привело к переносу и задержке некоторых мероприятий.

Соревнования по скейтбордингу среди мужчин в городском парке Place de la Concorde были перенесены с субботы на понедельник, а соревнования среди женщин были назначены на воскресенье - как предварительный раунд, так и финал.

Перенос объяснили неблагоприятными погодными условиями.

Начало теннисных матчей на 10 малых кортах "Ролан Гаррос" было также отложено из-за дождя.

Хотя в воскресенье обещали улучшение погоды, дождь может оказать долгосрочное влияние на Игры в Париже.

Ливень может поставить под угрозу качество воды в Сене - во вторник начнется триатлон. Тони Эстангуэ, глава оргкомитета Игр, рассказал о ситуации на ежедневном брифинге для прессы.

"Мы все еще изучаем прогноз на ближайшие дни, - сказал Эстангуэ. - Ожидается, что дождь будет идти до 17:00, а затем все должно наладиться. Команда уверена, что плавание в триатлоне можно будет провести в Сене".

В воскресенье медали разыгрываются в стрельбе из лука, каноэ-слаломе, маунтинбайке, фехтовании, стрельбе и плавании.

Медали, разыгрываемые в воскресенье (по центральноевропейскому времени)

Стрельба из лука

  • Бронзовая медаль среди женщин: 16:48
  • Золотая медаль среди женщин: 17:11

Каноэ слалом

  • 17:45 - Финал в байдарке-одиночке среди женщин

Велоспорт маунтинбайк

  • 14:10 - Женский кросс-кантри

Фехтование

  • 9:20 - Индивидуальный поединок за золотую медаль в рапире среди женщин
  • 10:15 - Индивидуальный поединок за золотую медаль в шпаге среди мужчин

Стрельба

  • 09:30 - Финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди мужчин
  • 12:00 - Финал в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин

Скейтбординг

  • 17:00 - Женский стрит-финал

Плавание

  • 20:30 - Финал на дистанции 400 м комплексным плаванием среди мужчин
  • 20:40 - Финал на дистанции 100 м баттерфляем среди женщин
  • 21:44 - Финал мужских заплывов на 100 м брассом
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