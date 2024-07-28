Олимпийские игры в Париже: расписание финалов воскресенья

Сегодня в Париже будет разыграна новая порция наград, но в проведение соревнований может вмешаться погода
В субботу, как и в день открытия Олимпиады в Париже шел дождь, что привело к переносу и задержке некоторых мероприятий.
Соревнования по скейтбордингу среди мужчин в городском парке Place de la Concorde были перенесены с субботы на понедельник, а соревнования среди женщин были назначены на воскресенье - как предварительный раунд, так и финал.
Перенос объяснили неблагоприятными погодными условиями.
Начало теннисных матчей на 10 малых кортах "Ролан Гаррос" было также отложено из-за дождя.
Хотя в воскресенье обещали улучшение погоды, дождь может оказать долгосрочное влияние на Игры в Париже.
Ливень может поставить под угрозу качество воды в Сене - во вторник начнется триатлон. Тони Эстангуэ, глава оргкомитета Игр, рассказал о ситуации на ежедневном брифинге для прессы.
"Мы все еще изучаем прогноз на ближайшие дни, - сказал Эстангуэ. - Ожидается, что дождь будет идти до 17:00, а затем все должно наладиться. Команда уверена, что плавание в триатлоне можно будет провести в Сене".
В воскресенье медали разыгрываются в стрельбе из лука, каноэ-слаломе, маунтинбайке, фехтовании, стрельбе и плавании.
Медали, разыгрываемые в воскресенье (по центральноевропейскому времени)
Стрельба из лука
- Бронзовая медаль среди женщин: 16:48
- Золотая медаль среди женщин: 17:11
Каноэ слалом
- 17:45 - Финал в байдарке-одиночке среди женщин
Велоспорт маунтинбайк
- 14:10 - Женский кросс-кантри
Фехтование
- 9:20 - Индивидуальный поединок за золотую медаль в рапире среди женщин
- 10:15 - Индивидуальный поединок за золотую медаль в шпаге среди мужчин
Стрельба
- 09:30 - Финал в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди мужчин
- 12:00 - Финал в стрельбе из пневматического пистолета среди женщин
Скейтбординг
- 17:00 - Женский стрит-финал
Плавание
- 20:30 - Финал на дистанции 400 м комплексным плаванием среди мужчин
- 20:40 - Финал на дистанции 100 м баттерфляем среди женщин
- 21:44 - Финал мужских заплывов на 100 м брассом