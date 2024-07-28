Опять бактерии: тренировки на Сене отменены

Сена все еще недостаточно чистая для проведения соревнований по плаванию. Властям столицы Олипиады-2024 пришлось отменить запланированную на воскресенье тренировку по триатлону.

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Олимпийские тренировочные мероприятия, запланированные на воскресенье на реке Сена, были отменены из-за качества воды. Об этом сообщила советник мэра Парижа Полин Лаво.

Результаты тестов, опубликованные в пятницу, показали, что качество воды в реке Сена было немного ниже стандартов, необходимых для разрешения купания — как раз в момент начала Олимпийских игр в Париже.

Сильный дождь во время церемонии открытия возродил опасения по поводу того, будет ли давно загрязненный водный путь достаточно чистым для проведения соревнований по плаванию, поскольку качество воды тесно связано с погодой во французской столице.

Ожидалось, что плавательная часть триатлона и марафонская дистанция пройдут на реке, протекающей через сердце Парижа. Мужской триатлон запланирован на вторник, женские соревнования состоятся в среду, а смешанная эстафета - 5 августа.

Купание в Сене запрещено уже более века. С 2015 года организаторы инвестировали 1,5 млрд долларов в подготовку Сены к Олимпийским играм и в обеспечение более чистой реки для парижан после Игр.

План включал строительство огромного резервуара для сбора избыточной дождевой воды и предотвращения попадания сточных вод в реку, реконструкцию канализационной инфраструктуры и модернизацию очистных сооружений.

Но уровень бактерий все еще колеблется. Качество воды сильно варьируется, поскольку ее чистота напрямую связана с погодными условиями.

Недавно мэр Парижа Анн Ильдальго искупалась в Сене, чтобы продемонстрировать, что река безопасна для купания. Однако тесты водоема показали, что, когда она ныряла, уровень кишечной палочки уже превышал безопасный предел, установленный европейскими правилами.