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Мэр Парижа лично проверила чистоту Сены

Мэр Парижа Анн Идальго
Мэр Парижа Анн Идальго Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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Мэр Парижа Анн Идальго приняла участие в заплыве по Сене, дабы доказать, что река достаточно чиста для проведения соревнований по открытому плаванию во время Олимпийских игр 2024 года

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К мэру Парижа Анн Идальго присоединились глава оргкомитета Олимпиады 2024 Тони Эстанге и префект столичного региона Иль‑де‑Франс Марк Гийом. Они утроили 10-минутные заплыв по реке Сене, чтобы проверить её чистоту в преддверии Олимпийских Игр 2024

"Мне бы очень хотелось воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне поблагодарить префекта региона, - сказала после заплыво Идальго. - Прежде всего, он здесь, он плавал, так что браво, господин префект (Марк Гийом)! Без вас мы бы не справились. Ведь на это ушло 4 года работы, но мы сделали это с уверенностью и энергией. Я также хотела бы поблагодарить Тони, потому что если бы не Игры, мы бы этого не сделали. А тут был такой вызов, что нам действительно пришлось собраться вместе и сделать это".

Энн Идальго пообещала искупаться в Сене несколько месяцев назад на фоне опасений по поводу небезопасного уровня бактерий кишечной палочки в воде.

В минувшее воскресенье заплыв в реке устроила также министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Последовать её примеру обещал и президент республики Эммануэль Макрон.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды в реке. С 2025 года этот запрет будет снят. Власти говорят, что на работы по очистке Сены затрачено более 1,5 млрд евро.

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