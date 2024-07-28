EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Франция во власти тепловой волны

В жару французы охлаждаются у фонтанов
В жару французы охлаждаются у фонтанов Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Laurent Cipriani/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Францию ожидает период экстремальрой жары: метеорологи прогнозируют температуру в 40 градусов по Цельсию. Оранжевый уровень опасности объявлен в 39 из 96 департаментов.

РЕКЛАМА

Франция переживает период изнурительной жары, почти половина из 96 департаментов страны приведены в состояние повышенной готовности.

Французское метеорологическое агентство Météo France объявило оранжевый уровень опасности в 39 департаментах на юге страны, поскольку ожидается, что в понедельник температура там поднимется до 40 градусов по Цельсию в тени.

Агентство использует четырехуровневую систему метеорологических предупреждений, где оранжевый уровень стоит вторым после самого высокого - красного.

В воскресенье днем ​​не менее 10 департаментов были проинформированы о необходимости сохранять бдительность из-за высокой температуры.

Ожидается, что тепловая волна распространится с юга на северные регионы Франции в начале следующей недели и продержится несколько дней.

Météo France рекомендует людям пить воду, оставаться дома и следить за пожилыми родственниками.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Жара на юге Европы: в Румынии отказывают электросети

Жара бьёт по энергосистеме Европы

Румыния: осторожно, жара!

Франция климат Κλιματική κρίση Жара