Франция во власти тепловой волны

Францию ожидает период экстремальрой жары: метеорологи прогнозируют температуру в 40 градусов по Цельсию. Оранжевый уровень опасности объявлен в 39 из 96 департаментов.
Франция переживает период изнурительной жары, почти половина из 96 департаментов страны приведены в состояние повышенной готовности.
Французское метеорологическое агентство Météo France объявило оранжевый уровень опасности в 39 департаментах на юге страны, поскольку ожидается, что в понедельник температура там поднимется до 40 градусов по Цельсию в тени.
Агентство использует четырехуровневую систему метеорологических предупреждений, где оранжевый уровень стоит вторым после самого высокого - красного.
В воскресенье днем не менее 10 департаментов были проинформированы о необходимости сохранять бдительность из-за высокой температуры.
Ожидается, что тепловая волна распространится с юга на северные регионы Франции в начале следующей недели и продержится несколько дней.
Météo France рекомендует людям пить воду, оставаться дома и следить за пожилыми родственниками.