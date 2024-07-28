Франция во власти тепловой волны

Францию ожидает период экстремальрой жары: метеорологи прогнозируют температуру в 40 градусов по Цельсию. Оранжевый уровень опасности объявлен в 39 из 96 департаментов.

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Франция переживает период изнурительной жары, почти половина из 96 департаментов страны приведены в состояние повышенной готовности.

Французское метеорологическое агентство Météo France объявило оранжевый уровень опасности в 39 департаментах на юге страны, поскольку ожидается, что в понедельник температура там поднимется до 40 градусов по Цельсию в тени.

Агентство использует четырехуровневую систему метеорологических предупреждений, где оранжевый уровень стоит вторым после самого высокого - красного.

В воскресенье днем ​​не менее 10 департаментов были проинформированы о необходимости сохранять бдительность из-за высокой температуры.

Ожидается, что тепловая волна распространится с юга на северные регионы Франции в начале следующей недели и продержится несколько дней.

Météo France рекомендует людям пить воду, оставаться дома и следить за пожилыми родственниками.