В Италии сомневаются, стоит ли поддерживать Урсулу фон дер Ляйен

Еропарламентская фракция Джорджи Мелони до сих пор не определилась

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Джорджа Орланди, Euronews:

«В европейских столицах идут горячие дебаты по поводу голосования по утверждению Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомисии, которое состоится в четверг. Особенно это касается Рима: премьер-министр Италии Джорджа Мелони также возглавляет фракцию Европейских консерваторов и реформистов — одну из крупнейших из числа тех, кто до сих твёрдо не определился насчёт поддержки фон дер Ляйен. В конце июня Мелони воздержалась при голосовании за переизбрание фон дер Ляйен. Недавно она заявила, что, несмотря на свою двойственную роль, она хочет признания позиции Италии — иначе говоря, она стремится добиться для Италии высшего поста в Еврокомиссии. В четверг, когда фон дер Ляйен попытается убедить евродепутатов дать ей второй мандат, каждый голос будет иметь значение. А поскольку голосование тайное, результат не гарантирован».

В то же время, по мнению аналитиков, Риму важно сохранить хорошие отношения с Еврокомиссией, ведь на карту поставлены такие важнейшие для Италии аспекты, как новый Пакт стабильности и миграционная политика.

Гаэтано Квальяриелло, руководитель Школы государственного управления, университет LUISS:

«Сегодня Мелони приходится конкурировать с другими правыми политическими силами, поэтому она должна доказать, что способна обеспечить своей стране результат. Урсуле фон дер Ляйен, безусловно, нужны голоса „Братьев Италии“. Я думаю, что Мелони сможет повлиять хотя бы на часть Европейских консерваторов и реформистов. Учитывая, что Орбан и Vox покинули группу, убедить тех, кто остался, будет проще».

В самой Еврокомиссии призывают не забывать, что внешнеполитическая обстановка остаётся непростой, и внутренние трения, возможно, стоит пока оставить в стороне.

Антонио Паренти, представитель Еврокомиссии в Италии:

«И Италия, и другие страны ЕС должны сделать так, чтобы это голосование позволило институтам ЕС работать в полную силу. Давайте не будем забывать, что историческая обстановка очень нестабильна. У нас на пороге война, и то, что произошло в США несколько дней назад, даёт нам понять, что мы переживаем нелёгкие времена».

Многое будет зависеть от итогов встречи, которую Урсула фон дер Ляйен провела во вторник с представителями Европейских консерваторов и реформистов.