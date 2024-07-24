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Правительство ФРГ запретило "Исламский центр в Гамбурге"

Запрещенная мечеть в Гамбурге
Запрещенная мечеть в Гамбурге Авторское право Daniel Bockwoldt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Daniel Bockwoldt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews и AP
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ИЦГ давно находится под наблюдением внутренней разведки Германии. Организацию обвинили в экстремизме и поддержке запрещенной в ФРГ группировки "Хезболлах".

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Правительство Германии запретило организацию "Исламский центр в Гамбурге" (ИЦГ) и ее подразделения по обвинению в экстремизме, антисемитизме и поддержке радикальной ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что собранные в ходе расследования доказательства "подтвердили серьезные подозрения до такой степени, что мы отдали приказ о запрете сегодня". По словам министра, организация, являющаяся "форпостом" иранской теократии, "продвигала в Германии исламистско-экстремистскую, тоталитарную идеологию" и "распространяла агрессивный антисемитизм".

В МВД указали, что "как прямой представитель "Верховного лидера исламской революции“ Ирана, ИЦГ распространяет идеологию исламской революции в агрессивной и воинственной форме и стремится осуществить такую революцию в Федеративной Республике Германия".

В среду полиция провела рейды по 53 объектам по всей стране, включая известную мечеть в Гамбурге.

Запрет на деятельность Исламского центра Гамбурга и пяти его подразделений по всей Германии последовал за обысками, проведенными в ноябре прошлого года.

Шиитская мечеть в Гамбурге будет закрыта
Шиитская мечеть в Гамбурге будет закрытаDaniel Bockwoldt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В мечети Имама Али в Гамбурге с голубой черепицей - самом известном объекте группы - был проведен обыск. Рейды также прошли в Берлине и шести других федеральных землях.

ИЦГ давно находится под наблюдением внутренней разведки Германии, которая в своем ежегодном докладе за 2023 год заявила, что группа является самым важным представителем Ирана в Германии, помимо посольства страны.

В докладе говорится, что достоверных данных о членах и сторонниках группы, основанной в 1962 году, нет. В течение многих лет звучали призывы запретить ИЦГ.

Министерство внутренних дел заявило, что из-за запрета всего будут закрыты четыре шиитские мечети в Германии. Имущество ИЦГ также будет конфисковано. По данным министерства, в Германии насчитывается от 150 до 200 шиитских общин, и оно подчеркнуло, что не действует против какой-либо религии.

Осенью прошлого года ИЦГ заявила, что "осуждает любую форму насилия и экстремизма и всегда выступала за мир, толерантность и межрелигиозный диалог".

Министерство внутренних дел ФРГ заявляет, что группа пытается представить себя как толерантную и чисто религиозную организацию, не имеющую политических связей или политической повестки дня, но результаты "расследования без сомнения подтвердили, что деятельность ИЦГ носит не просто религиозный характер".

В сообщении ведомства говорится, что цели и деятельность группы противоречат конституционному строю Германии.

Главная еврейская организация Германии приветствовала запрет. "Иранский режим мулл и его ставленники действуют по всему миру - их цель - уничтожение демократии и нашего образа жизни", - говорится в заявлении Йозефа Шустера, президента Центрального совета евреев.

Группировка "Хезболлах" запрещена в Германии.

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